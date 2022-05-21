吳栯禔師承國寶藝師楊秀卿 「台灣唸歌館」揭牌開幕

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
遇禔唸歌傳唱藝術團長吳栯禔在礁溪四城經營咖啡店，並成立「台灣唸歌館」。圖／吳栯禔提供
遇禔唸歌傳唱藝術團長吳栯禔在礁溪四城經營咖啡店，並成立「台灣唸歌館」。圖／吳栯禔提供

宜蘭的遇禔唸歌傳唱藝術團長吳栯禔，師承國寶藝師楊秀卿，推廣台灣獨有的傳統說唱藝術「唸歌」不遺餘力。她在礁溪鄉四城一間巷內老宅經營咖啡店，並規劃成立「台灣唸歌館」，原本4月中旬就要開館，受疫情影響，延至5月20日才揭牌開幕。

今年46歲的吳栯禔表示，原本夢想成為舞蹈家，年輕時因緣際會進入蘭陽戲劇團，開始接觸歌仔戲、老歌仔、唸歌等領域，「沒想過要做唸歌這件事」，前幾年與唸歌國寶楊秀卿認識，2020年正式拜師學習，迄今投入藝文表演已有30載。

唸歌的表演方式多由1人或多人唸唱，搭配月琴、大廣弦等傳統樂器伴奏，講述民間傳說、忠孝節義或勸人向善的故事，曲調依唸歌者自由改編變化。

吳栯禔先前曾在頭城經營「田塬藝文咖啡館」，分享宜蘭、頭城的風土人文，以及歌仔傳唱、老歌仔等藝術。後來疫情關係而休息，加上空間與租金等考量，她去年重新尋覓新地點，最終選在礁溪四城的巷內老宅，取名為「田塬 • 城內巷」。

有感於台灣在地藝術的流逝，吳栯禔也感念與恩師的緣分，決定扛起傳承台灣本土文化的使命，在楊秀卿第3個故鄉宜蘭成立「台灣唸歌館」，希望與更多人分享唸歌藝術。該館5月20日開幕，考量楊秀卿年事已高，其家人代為出席。

吳栯禔表示，「田塬 • 城內巷」就是台灣唸歌館，提供咖啡、點心等餐飲，更重要的是傳承唸歌文化。這裡不只有遇禔唸歌傳唱藝術團的團練，將來不定期安排表演，歡迎有興趣或想學習者前來交流。開放時間為中午12點至晚間6點30分，因自身仍有演出行程，建議民眾可先電洽聯繫，以免撲空。詳情可上臉書查詢（https://www.facebook.com/tianyuancoffee/）。

「田塬 • 城內巷」就是台灣唸歌館，提供咖啡、點心等餐飲，更重要的是傳承唸歌文化。圖／吳栯禔提供
「田塬 • 城內巷」就是台灣唸歌館，提供咖啡、點心等餐飲，更重要的是傳承唸歌文化。圖／吳栯禔提供
「台灣唸歌館」座落在礁溪鄉一間巷弄老宅，5月20日揭牌開幕。圖／吳栯禔提供
「台灣唸歌館」座落在礁溪鄉一間巷弄老宅，5月20日揭牌開幕。圖／吳栯禔提供
「田塬 • 城內巷」開放時間為中午12點至晚間6點30分，吳栯禔建議民眾可先電洽聯繫到訪。圖／吳栯禔提供
「田塬 • 城內巷」開放時間為中午12點至晚間6點30分，吳栯禔建議民眾可先電洽聯繫到訪。圖／吳栯禔提供
「田塬 • 城內巷」不只有遇禔唸歌傳唱藝術團的團練，將來不定期安排表演，歡迎有興趣或想學習者前來交流。圖／吳栯禔提供
「田塬 • 城內巷」不只有遇禔唸歌傳唱藝術團的團練，將來不定期安排表演，歡迎有興趣或想學習者前來交流。圖／吳栯禔提供

咖啡館 宜蘭 老宅

延伸閱讀

誰最愛送禮？ 宜蘭藍議員槓市長江聰淵

宜蘭35間診所推出一站式服務 開藥居家照護全包

宜蘭今增2201人染疫 即起推35家一站式服務診所

影／宜蘭醉男今晨酒駕回家 蘭陽大橋南端自撞釀火燒車

相關新聞

吳栯禔師承國寶藝師楊秀卿 「台灣唸歌館」揭牌開幕

宜蘭的遇禔唸歌傳唱藝術團長吳栯禔，師承國寶藝師楊秀卿，推廣台灣獨有的傳統說唱藝術「唸歌」不遺餘力。她在礁溪鄉四城一間巷內...

誰最愛送禮？ 宜蘭藍議員槓市長江聰淵

宜蘭縣議會今天縣長施政總質詢，議員林麗指出，林姿妙的機要費和特別費150多萬元，根本不夠她到處送禮，得從各局處拿錢。藍營...

宜蘭市公所攜手宜大 白鶴棲息地友善耕種水稻

國際列為嚴重瀕臨滅絕的西伯利亞白鶴，去年底現蹤宜蘭市，停留上百天後飛離。公所當時與地主、農民簽約1年，協調周邊1.1公頃...

海大研發新設備 讓漁工衛星通訊

台灣遠洋漁船上外籍船員眾多，超過85%的動力漁船是小型漁船，可用空間狹小及現有衛星通訊設備動輒上百萬元。國立台灣海洋大學...

花蓮門諾健康管理中心 2024年完工

花蓮門諾醫院長期投入東部醫療，看到更多需要，積極投入失智照護、兒童早療、吞嚥治療、矯具義肢等服務，為讓患者有更舒適寬敞空...

宜蘭獎得獎名單 7月揭曉

宜蘭縣年度藝術盛事「宜蘭獎」舉辦逾30年，今年不只將攝影和新媒體藝術拆開各自徵件，也新設「宜蘭意象獎」，鼓勵藝術家以宜蘭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。