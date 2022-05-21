吳栯禔師承國寶藝師楊秀卿 「台灣唸歌館」揭牌開幕

宜蘭的遇禔唸歌傳唱藝術團長吳栯禔，師承國寶藝師楊秀卿，推廣台灣獨有的傳統說唱藝術「唸歌」不遺餘力。她在礁溪鄉四城一間巷內老宅經營咖啡店，並規劃成立「台灣唸歌館」，原本4月中旬就要開館，受疫情影響，延至5月20日才揭牌開幕。

今年46歲的吳栯禔表示，原本夢想成為舞蹈家，年輕時因緣際會進入蘭陽戲劇團，開始接觸歌仔戲、老歌仔、唸歌等領域，「沒想過要做唸歌這件事」，前幾年與唸歌國寶楊秀卿認識，2020年正式拜師學習，迄今投入藝文表演已有30載。

唸歌的表演方式多由1人或多人唸唱，搭配月琴、大廣弦等傳統樂器伴奏，講述民間傳說、忠孝節義或勸人向善的故事，曲調依唸歌者自由改編變化。

吳栯禔先前曾在頭城經營「田塬藝文咖啡館」，分享宜蘭、頭城的風土人文，以及歌仔傳唱、老歌仔等藝術。後來疫情關係而休息，加上空間與租金等考量，她去年重新尋覓新地點，最終選在礁溪四城的巷內老宅，取名為「田塬 • 城內巷」。

有感於台灣在地藝術的流逝，吳栯禔也感念與恩師的緣分，決定扛起傳承台灣本土文化的使命，在楊秀卿第3個故鄉宜蘭成立「台灣唸歌館」，希望與更多人分享唸歌藝術。該館5月20日開幕，考量楊秀卿年事已高，其家人代為出席。