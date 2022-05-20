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誰最愛送禮？ 宜蘭藍議員槓市長江聰淵

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
國民黨議員今天舉行記者會，質疑宜蘭市長江聰淵，市公所送禮送得比縣府還要多且好。記者林佳彣／攝影
國民黨議員今天舉行記者會，質疑宜蘭市長江聰淵，市公所送禮送得比縣府還要多且好。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣議會今天縣長施政總質詢，議員林麗指出，林姿妙的機要費和特別費150多萬元，根本不夠她到處送禮，得從各局處拿錢。藍營舉行記者會，批評披綠袍挑戰縣長的宜蘭市長江聰淵，市公所送禮比縣府還要好且多。

國民黨議員今天舉行「刮別人的鬍子前，請先把自己的刮乾淨」記者會，議員莊淑如認為，縣府派員到12鄉鎮市關懷，與歷任縣長都一樣，身為宜蘭市長的江聰淵，卻派科長、約聘僱等人到各地跑行程，質疑市公所關懷所有鄉鎮是否合適？

議員林岳賢表示，縣府慰問喪家送蘭花或物資，是人之常情且合乎規定，然而有些節慶，縣府只有獎狀，市公所是匾額，質疑市公所送的比縣府還要多、還要好，財源從何而來？若是公帑，應以同樣標準來檢視。

議員黃琤婷指出，江聰淵的大小看板林立在12鄉鎮市，且都租用在顯眼位置，每個月粗估至少花費上百萬元，經費從何而來？

議員楊弘旻認為，江聰淵口口聲聲要家人不得干政，卻派家人代表出席活動，直指是在說他自己嗎？希望江聰淵能比照辦理。

宜蘭市公所回應，公所受邀參加活動、意見交流，無不妥之處也不影響服務市民；公所支用經費與預算執行，一切依法行政；市長家人出席民間交流是個人活動，非代表公所也未涉及公務執行；各鄉鎮看板不可能、也不會使用公家資源。

江聰淵競選辦公室表示，國民黨議員應該要更關心縣政而非市政，應多加監督縣長林姿妙減少跑攤、專心縣務才是上策。對於國民黨議會黨團的指摘，我們敬謝不敏，反倒是縣長過往行徑及作為，才更有必要對宜蘭鄉親說清楚、講明白。

宜蘭縣議會今天是縣長施政總質詢。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣議會今天是縣長施政總質詢。記者林佳彣／攝影

江聰淵 宜蘭 國民黨

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