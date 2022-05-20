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宜蘭市公所攜手宜大 白鶴棲息地友善耕種水稻

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭市公所攜手宜大EMBA班友會、宜大環境教育中心，在白鶴棲息地進行友善耕作水稻。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所攜手宜大EMBA班友會、宜大環境教育中心，在白鶴棲息地進行友善耕作水稻。圖／宜蘭市公所提供

國際列為嚴重瀕臨滅絕的西伯利亞白鶴，去年底現蹤宜蘭市，停留上百天後飛離。公所當時與地主、農民簽約1年，協調周邊1.1公頃農地，不耕作、停用農藥，如今嬌客北返，便攜手國立宜蘭大學EMBA班友會等單位，在其棲息地友善耕作水稻，也推出白鶴米等農產品，以推廣生態保育、環境保護。

西伯利亞白鶴是國際自然保護聯盟規範的保育類鳥類，去年11月飛來宜蘭市，在延平里開興廟旁農田棲息，造成轟動，吸引各地鳥友前來捕捉其芳蹤。

宜蘭市公所心繫白鶴安危，去年12月即與周邊農田的地主、農民簽約，協調共1.1公頃的4塊農地，在1年期間不耕作、停用農業，讓牠可以安心棲息。白鶴在此停留113天後，展翅飛返北方。

公所指出，白鶴的出現代表此處生態完整，加上農民配合，使得土地免於農藥、除草劑、鼠藥等毒害。為使土地能善加利用，經與宜大EMBA班友會、宜大環境教育中心訪視後，三方決定合作友善耕作水稻，採用有機肥料，順勢推出白鶴米、開興好醋等成果，以紀念人與環境共榮共好。

市長江聰淵表示，白鶴選擇落腳宜蘭，代表生態環境受認可，希望藉此守護行動，讓生態保護觀念在民眾心中紮根，也向各界推廣生態保育、環境保護，以及提升農產品價值。

宜蘭市公所攜手宜大EMBA班友會、宜大環境教育中心，在白鶴棲息地進行友善耕作水稻。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所攜手宜大EMBA班友會、宜大環境教育中心，在白鶴棲息地進行友善耕作水稻。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所攜手宜大EMBA班友會、宜大環境教育中心，在白鶴棲息地進行友善耕作水稻。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所攜手宜大EMBA班友會、宜大環境教育中心，在白鶴棲息地進行友善耕作水稻。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市長江聰淵今天簽署與宜大等單位合作，在白鶴棲息地進行友善耕作水稻。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市長江聰淵今天簽署與宜大等單位合作，在白鶴棲息地進行友善耕作水稻。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所攜手國立宜蘭大學EMBA班友會等單位，在白鶴棲息地友善耕作水稻。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所攜手國立宜蘭大學EMBA班友會等單位，在白鶴棲息地友善耕作水稻。圖／宜蘭市公所提供

宜蘭大學 農民 生態保育

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