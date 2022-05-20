「勇氣被染疫恐懼消磨」慈科大確診生求校方改遠距教學

考量疫情，花蓮縣政府今天宣布高中以下學校23日起停止實體上課一周，讓慈濟科技大學成為全縣唯一仍採取實體上課的學校，有該校學生在社群網站以「有人被我傳染了」為題，表達確診心情，表示真的已很嚴重了，請求校方讓不需要實習的學生遠距學習。不過，校方仍決定以實體上課為主，確診學生可遠距教學至期末。

教育部本月13日同意開放各大學可停止實體課程，採遠距教學到學期末，不須報部。縣內的國立東華大學、慈濟大學都以全面遠距教學為主，大漢技術學院也從21日起實施遠距教學到期末，只有慈濟科技大學從16日起恢復實體上課。在花蓮高中以下全面停止上課一周後，慈濟科大成為全縣下周唯一繼續上實體課程的學校。

因全台疫情處於高峰期，花蓮已連續多天單日的確診案例破千，慈濟科技大學的「堅持」，引發家長和學生不滿，連日來紛紛向校方反映，或上臉書抱怨，希望改採遠距教學，保護學生安全。

社群網站Dcard慈濟科技大學護理系看板，19日晚間有學生貼文表示「我確診了」，感謝教職人員、同學協助，感恩學校提供隔離地點、食物、飲水等物資的同時，也表明自己陽性時很緊張，因為「怕和我接觸過的同學感染，這時就很希望學校是遠距（上課）的，這樣我染疫了至少不會傳染給別人」。

文中表示，雖然每個人都叫他不要自責，但「傳染給別人真的讓我很愧疚」，希望尚不需要實習的學生，請學校讓他們遠距學習，「學生的勇氣是有限的」，勇氣一點一滴被染疫的恐懼消磨，傳染給別的學生滿心愧疚，質疑「真的有必要繼續實體嗎？」