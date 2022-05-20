不畏逆境 苦練標槍破紀錄 建德國中鄭心宜獲總統教育獎

基隆市建德國中鄭心宜來自破碎的新住民家庭，在小學三年級時，父母離異，母親被迫返回大陸，因為思母心切，還引發心律不整，她挺過家變及健康的問題，還加入田徑隊，苦練標槍，去年基隆市中小聯運打破全市紀錄，獲得今年總統教育獎。

建德國中九年級鄭心宜來自破碎的新住民家庭，在小學三年級時，父母離異，母親被迫返回大陸，她因為思母心切，引發心律不整。從事水電工作的父親，收入並不穩定，加上糖尿病的折磨，無法經常陪伴，但奶奶的全心陪伴，讓她感受到親情的溫暖。

學校教練許智強網羅鄭心宜加入躲避球隊，每天練習2到3小時，有不少隊員因為體力無法負荷而退出，但她堅持留在球隊，小學六年級時還獲選為隊長，甚至和男子組一起比賽都得到冠軍，讓她更有成就感，笑容也變多。

鄭心宜克服身體健康因素，在運動專業表現很好，進入中正國中民俗體育班，後來發現她愛的是田徑，轉入建德國中加入田徑隊，苦練標槍，八年級時參加基隆市中小聯運，擲出40.03公尺佳績，打破全市紀錄。

鄭心宜說，很希望能在體育能續發光發熱，拿到更多獎勵，可以改善家中經濟，以進入師大體育系為目標，教練不斷鼓勵她，讓她感受到溫暖。