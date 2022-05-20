不畏逆境 苦練標槍破紀錄 建德國中鄭心宜獲總統教育獎

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
挺過家變不畏逆境標槍第一，建德中鄭心宜獲總統教育獎。圖／教育處提供
挺過家變不畏逆境標槍第一，建德中鄭心宜獲總統教育獎。圖／教育處提供

基隆市建德國中鄭心宜來自破碎的新住民家庭，在小學三年級時，父母離異，母親被迫返回大陸，因為思母心切，還引發心律不整，她挺過家變及健康的問題，還加入田徑隊，苦練標槍，去年基隆市中小聯運打破全市紀錄，獲得今年總統教育獎。

建德國中九年級鄭心宜來自破碎的新住民家庭，在小學三年級時，父母離異，母親被迫返回大陸，她因為思母心切，引發心律不整。從事水電工作的父親，收入並不穩定，加上糖尿病的折磨，無法經常陪伴，但奶奶的全心陪伴，讓她感受到親情的溫暖。

學校教練許智強網羅鄭心宜加入躲避球隊，每天練習2到3小時，有不少隊員因為體力無法負荷而退出，但她堅持留在球隊，小學六年級時還獲選為隊長，甚至和男子組一起比賽都得到冠軍，讓她更有成就感，笑容也變多。

鄭心宜克服身體健康因素，在運動專業表現很好，進入中正國中民俗體育班，後來發現她愛的是田徑，轉入建德國中加入田徑隊，苦練標槍，八年級時參加基隆市中小聯運，擲出40.03公尺佳績，打破全市紀錄。

鄭心宜說，很希望能在體育能續發光發熱，拿到更多獎勵，可以改善家中經濟，以進入師大體育系為目標，教練不斷鼓勵她，讓她感受到溫暖。

市林右昌市長表示，鄭心宜同學獲得總統教育獎殊榮，實至名歸，她面對人生逆境時，不挫折、不沮喪，學業或是體育專業技能都表現得很好。

挺過家變不畏逆境標槍第一，建德中鄭心宜獲總統教育獎。圖／教育處提供
挺過家變不畏逆境標槍第一，建德中鄭心宜獲總統教育獎。圖／教育處提供
挺過家變不畏逆境標槍第一，建德中鄭心宜獲總統教育獎。圖／教育處提供
挺過家變不畏逆境標槍第一，建德中鄭心宜獲總統教育獎。圖／教育處提供

體育 基隆 小學

延伸閱讀

疫情肆虐近2個月基隆35死 6成5集中在近7天

移民署邀講師 新住民瑜伽技巧調節家庭關係

從體驗中感受各國文化 高苑科大邀新住民擔任講師

致力新住民子女母語傳承 越南媽媽獲新竹縣模範母親

相關新聞

不畏逆境 苦練標槍破紀錄 建德國中鄭心宜獲總統教育獎

基隆市建德國中鄭心宜來自破碎的新住民家庭，在小學三年級時，父母離異，母親被迫返回大陸，因為思母心切，還引發心律不整，她挺...

海大研發新設備 讓漁工衛星通訊

台灣遠洋漁船上外籍船員眾多，超過85%的動力漁船是小型漁船，可用空間狹小及現有衛星通訊設備動輒上百萬元。國立台灣海洋大學...

花蓮門諾健康管理中心 2024年完工

花蓮門諾醫院長期投入東部醫療，看到更多需要，積極投入失智照護、兒童早療、吞嚥治療、矯具義肢等服務，為讓患者有更舒適寬敞空...

宜蘭獎得獎名單 7月揭曉

宜蘭縣年度藝術盛事「宜蘭獎」舉辦逾30年，今年不只將攝影和新媒體藝術拆開各自徵件，也新設「宜蘭意象獎」，鼓勵藝術家以宜蘭...

台東肉品市場傳確診 明起停止殺豬、拍賣4天

台東肉品市場屠宰區近日傳出8名確診及隔離個案，負責管理的台東縣農產股份有限公司今宣布，明起2天停止殺豬拍賣，配合周日一例...

宜蘭高鐵基地恐影響生活機能 議員建議擴大徵收

宜蘭縣議會今天專題報告「高鐵宜蘭站總體徵收面積及其路線規劃情形」，藍綠多位議員就聯外道路、土地徵收等面向提建議。縣議員黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。