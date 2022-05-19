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企業捐基隆50只智慧監測手表 加強型防疫旅館入住使用

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
企業捐基隆智慧監測手表，提供加強型防疫旅館入住者使用。圖／蔡適應服務處提供
企業捐基隆智慧監測手表，提供加強型防疫旅館入住者使用。圖／蔡適應服務處提供

台醫光電、鴻海精密兩家公司，今天下午捐贈基隆市政府價值60萬元的智慧健康監測手錶50只，衛生局將運用於加強型防疫旅館，提供入住者使用，時時監測血氧及健康狀況，提供更安心的照護品質。

台醫光電副總兼營運長黎育騰表示，北台灣的疫情嚴重，與鴻海合作的穿戴裝置oCare Watch，總共捐贈50只、投入在加強型防疫旅館，提供數據給醫院方來監測病人，也希望未來有機會運用在長照醫療和慢性病的長期追蹤。

鴻海集團數位健康執行長劉秉昊說，在數位醫療的領域，鴻海集團已經累積相當多的經驗，期盼能在這個疫情關鍵的時刻，發揮台灣科技產業的能力，為醫護人員提供整合患者的資訊。

基隆長庚醫院管理部主任高國鳴表示，這次的疫情，醫護人員染疫的人數不少，他們人力調度相當吃緊，感謝鴻海和台醫光電可以提供健康監測的穿戴裝置和系統，讓醫護人員可以有效監控數據。

基隆市衛生局長吳澤誠表示，智慧健康監測手表會直接投入基隆市加強型防疫旅館，由基隆長庚醫療團隊協助入住者使用，基隆結合智慧科技的力量，運用「自主生理偵測與連續通報服務系統」，讓照護的護理人員透過零穿戴創新科技，偵測隔離者的生理數據，一旦異常便進行通報，不僅大幅降低醫護人員與患者間的感染風險，也提升加強型防疫旅館照護品質，降低醫護人力需求。

居間促成的立委蔡適應表示，透過科技的力量整合身體的數據，讓醫護人員可以掌握、及早發現病情的變化，因為有這套系統可以讓醫護人員減少壓力。

企業捐基隆智慧監測手表，提供加強型防疫旅館入住者使用。圖／蔡適應服務處提供
企業捐基隆智慧監測手表，提供加強型防疫旅館入住者使用。圖／蔡適應服務處提供
企業捐基隆智慧監測手表，提供加強型防疫旅館入住者使用。圖／蔡適應服務處提供
企業捐基隆智慧監測手表，提供加強型防疫旅館入住者使用。圖／蔡適應服務處提供
企業捐基隆智慧監測手表，提供加強型防疫旅館入住者使用。圖／蔡適應服務處提供
企業捐基隆智慧監測手表，提供加強型防疫旅館入住者使用。圖／蔡適應服務處提供

醫護人員 基隆 防疫旅館

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