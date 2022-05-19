企業捐基隆50只智慧監測手表 加強型防疫旅館入住使用
台醫光電、鴻海精密兩家公司，今天下午捐贈基隆市政府價值60萬元的智慧健康監測手錶50只，衛生局將運用於加強型防疫旅館，提供入住者使用，時時監測血氧及健康狀況，提供更安心的照護品質。
台醫光電副總兼營運長黎育騰表示，北台灣的疫情嚴重，與鴻海合作的穿戴裝置oCare Watch，總共捐贈50只、投入在加強型防疫旅館，提供數據給醫院方來監測病人，也希望未來有機會運用在長照醫療和慢性病的長期追蹤。
鴻海集團數位健康執行長劉秉昊說，在數位醫療的領域，鴻海集團已經累積相當多的經驗，期盼能在這個疫情關鍵的時刻，發揮台灣科技產業的能力，為醫護人員提供整合患者的資訊。
基隆長庚醫院管理部主任高國鳴表示，這次的疫情，醫護人員染疫的人數不少，他們人力調度相當吃緊，感謝鴻海和台醫光電可以提供健康監測的穿戴裝置和系統，讓醫護人員可以有效監控數據。
基隆市衛生局長吳澤誠表示，智慧健康監測手表會直接投入基隆市加強型防疫旅館，由基隆長庚醫療團隊協助入住者使用，基隆結合智慧科技的力量，運用「自主生理偵測與連續通報服務系統」，讓照護的護理人員透過零穿戴創新科技，偵測隔離者的生理數據，一旦異常便進行通報，不僅大幅降低醫護人員與患者間的感染風險，也提升加強型防疫旅館照護品質，降低醫護人力需求。
居間促成的立委蔡適應表示，透過科技的力量整合身體的數據，讓醫護人員可以掌握、及早發現病情的變化，因為有這套系統可以讓醫護人員減少壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言