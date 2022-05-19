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防疫險理賠之亂 保險局長：即使每天賠1億「符合契約就要賠」

寬尾鳳蝶愛心禮券 宜蘭聯勸為疫情注入滿滿「福疊」

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭聯勸希望各界、公司行號、機關團體，能將年節禮金轉成購買愛心禮券做公益，或是當作員工生日禮金或活動摸彩品。圖／宜蘭聯勸提供
宜蘭聯勸希望各界、公司行號、機關團體，能將年節禮金轉成購買愛心禮券做公益，或是當作員工生日禮金或活動摸彩品。圖／宜蘭聯勸提供

宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會發行愛心禮券行之有年，讓民眾消費也能做公益，幫助縣內社福機構。今年愛心禮券的圖樣是寬尾鳳蝶，宜蘭聯勸希望疫情嚴峻之際，大家能有諧音「福疊」的幸福與福氣。

宜蘭聯勸愛心禮券最初以生肖為設計，2014年起東光國中美術教師潘勁瑞無償繪製，主題從花卉、台灣藍鵲到冠羽畫眉，今年則採用寬尾鳳蝶。

潘勁瑞表示，蝴蝶不只有福氣堆疊的涵意，「國蝶」寬尾鳳蝶在泰雅族語有頭目之意，也象徵宜蘭聯勸身為全台唯一專責的募款基金會，是縣內社福團體的領頭羊。

2008年發行迄今，愛心禮券在縣內12鄉鎮市的可使用店家數，從最初40家增至223家，除了食衣行育樂，今年更加入「住」的2間旅宿業。宜蘭聯勸董事長陳耀德指出，店家收到愛心禮券，將捐出6%公益金，作為縣內社會福利團體的籌募經費，以照顧弱勢族群。

宜蘭聯勸選在溫馨5月天的520前夕，發行今年的愛心禮券，希望各界、公司行號、機關團體，在即將到來的端午佳節，能將年節禮金轉成購買愛心禮券做公益，或是當作員工生日禮金或活動摸彩品。

宜蘭聯勸的愛心禮券可用於「食衣住行育樂」，遍及縣內12鄉鎮市223家愛心商家。圖／宜蘭聯勸提供
宜蘭聯勸的愛心禮券可用於「食衣住行育樂」，遍及縣內12鄉鎮市223家愛心商家。圖／宜蘭聯勸提供
宜蘭聯勸今年發行「寬尾鳳蝶」愛心禮券，希望疫情嚴峻之際，大家能有諧音「福疊」的幸福與福氣。圖／宜蘭聯勸提供
宜蘭聯勸今年發行「寬尾鳳蝶」愛心禮券，希望疫情嚴峻之際，大家能有諧音「福疊」的幸福與福氣。圖／宜蘭聯勸提供

禮券 愛心 宜蘭

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