寬尾鳳蝶愛心禮券 宜蘭聯勸為疫情注入滿滿「福疊」

宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會發行愛心禮券行之有年，讓民眾消費也能做公益，幫助縣內社福機構。今年愛心禮券的圖樣是寬尾鳳蝶，宜蘭聯勸希望疫情嚴峻之際，大家能有諧音「福疊」的幸福與福氣。

宜蘭聯勸愛心禮券最初以生肖為設計，2014年起東光國中美術教師潘勁瑞無償繪製，主題從花卉、台灣藍鵲到冠羽畫眉，今年則採用寬尾鳳蝶。

潘勁瑞表示，蝴蝶不只有福氣堆疊的涵意，「國蝶」寬尾鳳蝶在泰雅族語有頭目之意，也象徵宜蘭聯勸身為全台唯一專責的募款基金會，是縣內社福團體的領頭羊。

2008年發行迄今，愛心禮券在縣內12鄉鎮市的可使用店家數，從最初40家增至223家，除了食衣行育樂，今年更加入「住」的2間旅宿業。宜蘭聯勸董事長陳耀德指出，店家收到愛心禮券，將捐出6%公益金，作為縣內社會福利團體的籌募經費，以照顧弱勢族群。