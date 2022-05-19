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宜蘭高鐵基地恐影響生活機能 議員建議擴大徵收
宜蘭縣議會今天專題報告「高鐵宜蘭站總體徵收面積及其路線規劃情形」，藍綠多位議員就聯外道路、土地徵收等面向提建議。縣議員黃建勇指出，高鐵基地位在壯圍鄉美福村，占地約10公頃，為免居民生活機能受影響，希望能擴大徵收納入特區。縣長林姿妙回應，會納入地方意見向中央爭取，希望能營造雙贏。
交通部今年拍板定案，高鐵延伸宜蘭站址為縣政中心以南350公尺處。宜蘭縣政府交通處長王明輝今天在議會專題報告，路線長度約59.3公里，基地規劃在蘭陽溪北側約10公頃，作為車輛調度、駐車與維修需求，計畫核定後約11年完工通車。
高鐵基地是在壯圍鄉美福村，議員黃建勇指出，徵收土地10公頃，恐影響當地百姓的交通、工作等生活機能，認為應該擴大徵收至53公頃農地，希望縣府可向中央爭取，別因此造成縣民生活不便。
議員簡松樹提出，希望縣府重視蘭陽大橋的改建，以利溪南鄉親往返位於溪北的高鐵站。議員陳鴻禧則認為高鐵是假議題，縣府應優先做好溪南地區的鐵路高架化。
縣府秘書長林茂盛回應，高鐵目前規畫中，路線還不明朗，包含高鐵特定區、機廠用地、用地取得方式等，縣府與交通部鐵道局持續開會討論，也會將議員要求鐵道局舉辦路線說明會等意見反映給中央。
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