端午節台鐵運輸 劉櫂豪盼東部優先

台灣鐵路工會發起端午節不加班，立委劉櫂豪今天要求台鐵，如果有辦法調度人力，應該優先考量東部地區運輸。

劉櫂豪台東服務處今天發布新聞稿表示，劉櫂豪今日於立法院交通委員會質詢交通部次長陳彥伯，端午交通運輸交通部應提早研擬相關疏運措施。

劉櫂豪表示，民眾關心端午交通運輸，端午節是傳統民眾會返鄉過節的節日，可預期旅客將會比勞動節當日大幅增加，交通部應提早因應，提出相關配套措施。

劉櫂豪表示，尤其是台鐵工會發起端午節不加班，鐵路仍是東部地區主要的運輸，交通部在鐵路運輸調度上，有辦法調度出人力，應優先考量東部地區的運輸。陳彥伯表示，針對端午運輸問題目前已有研議相關疏運配套措施。

另外，劉櫂豪表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，指揮中心研議預計今年7月將開放境內外旅遊，交通部應研議與重視旅遊業者的相關振興補助，與防疫配套。