快訊

台中+7444 盧秀燕：高中以下5月23日起暫停實體課一周

會考周末登場！5月20日下午3點看考場 防疫規範看這裡

雙喜臨門！Makiyo要結婚了 懷孕4個月帶球嫁人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮門諾醫院健康管理中心大樓動土 提供更好醫療環境

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮門諾醫院籌建健康管理中心大樓位於花蓮市民權路，圖為大樓設計示意圖。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院籌建健康管理中心大樓位於花蓮市民權路，圖為大樓設計示意圖。圖／門諾醫院提供

花蓮門諾醫院長期投入東部醫療，看到更多需要，積極投入失智照護、兒童早療、吞嚥治療、矯具義肢等服務，為讓患者有更舒適寬敞空間，籌募多年，在花蓮市美崙地區興建健康管理中心大樓，今天動土，目標2024年底完工。

門諾健康管理中心與門諾美崙總院都位在民權路上，基地面積近9000平方公尺，規畫地下2層、地上5層建物，完工將有健檢中心、產後護理之家、矯具義肢中心、兒童復健與早療中心、吞嚥治療服務中心等設施，總經費6.5億元，由門諾自籌4.5億元，不足部分還在籌募中。

今天開工動土，門諾會醫療財團法人董事長賴史忠、總執行長張文信等人，感謝各界對門諾的肯定，也期盼更多民眾以往動支持健康管理中心的興建。縣長徐榛蔚表示，這是花蓮醫療發展的重要里程碑，完工後將為鄉親提供更完善的醫療照護。

張文信說，門諾醫院一向以病患需求為優先考量，這幾年看到更多需要，門諾法人從2015年就計畫興建健康管理中心，雖受疫情影響延後動工時程，但也因此有時間對新大樓空間、動線及需求做更審慎且全面的規畫。

他表示，健康管理中心以「WELL健康建築」的最高國際標準量身打造，建築的空氣、光線、建材配備、噪音標準等全面落實智慧、健康、永續，盼帶給患者最舒適的就醫環境、縮短等候時間，未來也會與長照服務做更好連結。

門諾醫院表示，健康管理中心大樓在設計時，也將在地的太魯閣景觀意象融入，大樓工期預估2年半，後年底完工，不足的2億工程經費，會持續籌募。

花蓮門諾醫院籌建健康管理中心大樓，要提供更好醫療服務，今天開工動土。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院籌建健康管理中心大樓，要提供更好醫療服務，今天開工動土。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院籌建健康管理中心大樓，要提供更好醫療服務，今天開工動土。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院籌建健康管理中心大樓，要提供更好醫療服務，今天開工動土。圖／門諾醫院提供

健康管理 花蓮 患者 徐榛蔚

延伸閱讀

照護機構未解隔提前上工 花蓮衛生局：無症狀且自願

花蓮暴增1611人確診 學校可評估是否暫停實體課程

藍營提名爭取連任花蓮縣長 徐榛蔚：是責任也是使命

門諾攜手北榮 盼提升東部醫療及學術品質

相關新聞

基隆老翁到院前死亡 家屬質疑院方未告知「枯等換來心碎」

基隆市林姓老翁由消防局救護車送醫急診，家屬質疑院方未告知認定老翁死亡，當時陪同就醫的女兒，還在急診室不斷與老翁說話，等待...

花蓮門諾醫院健康管理中心大樓動土 提供更好醫療環境

花蓮門諾醫院長期投入東部醫療，看到更多需要，積極投入失智照護、兒童早療、吞嚥治療、矯具義肢等服務，為讓患者有更舒適寬敞空...

2022宜蘭獎99件創作入選複審 宜蘭縣民參與度成長近10%

宜蘭縣年度藝術盛事「宜蘭獎」舉辦逾30年，從地方擴及全國徵件，今年邁入第8年，不只將攝影和新媒體藝術拆開各自徵件，也新設...

台東棒球隊教練傳霸凌學生 教育處：若屬實將解聘

台東某國中棒球教練傳不當體罰及霸凌學生，縣議員張全馨嵐今天議會質詢教育處，要求給家長交代。教育處長林政宏說，會要求學校調...

里民一家5口確診陷困 基隆議員里長不捨募400劑免費送

基隆安樂區干城里有許多家庭確診，甚至有一家五口都確診，沒辦法出去工作，還有很多工人上工每天都要篩，實名制排隊又難買。干城...

亮麗橘世代／汪旋周求做好 老球場虧轉盈

眷村長大、毫無背景的頑童汪旋周，以「做完、做好、做到高明」為處世圭臬，深獲長官賞識，一路高升還擔任總統府侍衛長。7年前從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。