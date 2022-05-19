花蓮門諾醫院健康管理中心大樓動土 提供更好醫療環境

花蓮門諾醫院長期投入東部醫療，看到更多需要，積極投入失智照護、兒童早療、吞嚥治療、矯具義肢等服務，為讓患者有更舒適寬敞空間，籌募多年，在花蓮市美崙地區興建健康管理中心大樓，今天動土，目標2024年底完工。

門諾健康管理中心與門諾美崙總院都位在民權路上，基地面積近9000平方公尺，規畫地下2層、地上5層建物，完工將有健檢中心、產後護理之家、矯具義肢中心、兒童復健與早療中心、吞嚥治療服務中心等設施，總經費6.5億元，由門諾自籌4.5億元，不足部分還在籌募中。

今天開工動土，門諾會醫療財團法人董事長賴史忠、總執行長張文信等人，感謝各界對門諾的肯定，也期盼更多民眾以往動支持健康管理中心的興建。縣長徐榛蔚表示，這是花蓮醫療發展的重要里程碑，完工後將為鄉親提供更完善的醫療照護。

張文信說，門諾醫院一向以病患需求為優先考量，這幾年看到更多需要，門諾法人從2015年就計畫興建健康管理中心，雖受疫情影響延後動工時程，但也因此有時間對新大樓空間、動線及需求做更審慎且全面的規畫。

他表示，健康管理中心以「WELL健康建築」的最高國際標準量身打造，建築的空氣、光線、建材配備、噪音標準等全面落實智慧、健康、永續，盼帶給患者最舒適的就醫環境、縮短等候時間，未來也會與長照服務做更好連結。