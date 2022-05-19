基隆完全免試入學今放榜總錄取率93％ 落實在地入學
111學年度基隆區完全免試入學今天公告放榜，參加完全免試入學的學生，從今天早上11時起，至各招生學校網站查詢錄取結果，教育處表示，今年報名學生1193人，錄取人數計有1111人，總錄取率為93.12%。
市政府教育處長杜國正表示，完全免試入學管道不採計國中會考成績，報名人數未達招生人數時，全部錄取，可以有效舒緩國中生升學壓力，落實國中教學正常化及促進多元學習並可以導引國中生就近在地入學。
教育處表示，111學年度基隆區試辦完全免試入學之高級中等學校，有12所公、私立學校參與，錄取方式以單一學校單一科別志願、放榜分發，另國立基隆商工及國立海大附中採撕榜方式辦理分發。
除了完全免試入學管道外，還有基隆市優先免試入學及基北區免試入學等管道可以選擇，以上入學管道各國中學校將於5月30日起陸續受理應屆畢業生集體報名，優先免試入學將於6月17日12時公告錄取名單，基北區免試入學則於7月12日11時公告錄取名單。
教育處提醒錄取學生，可以在報到前利用基隆市十二年基本國教資訊網 https://12basic.kl.edu.tw/ ，查詢相關錄取學校資訊，對學校課程特色及未來進路可以有更進一步的認識，錄取學生請在6月16日上午9時至11時到各招生學校完成報到手續，以確保個人權益。
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