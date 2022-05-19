快訊

台中+7444 盧秀燕：高中以下5月23日起暫停實體課一周

會考周末登場！5月20日下午3點看考場 防疫規範看這裡

雙喜臨門！Makiyo要結婚了 懷孕4個月帶球嫁人

基隆完全免試入學今放榜總錄取率93％ 落實在地入學

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆完全免試入學今放榜總錄取率93％，落實在地入學。圖／教育處提供
基隆完全免試入學今放榜總錄取率93％，落實在地入學。圖／教育處提供

111學年度基隆區完全免試入學今天公告放榜，參加完全免試入學的學生，從今天早上11時起，至各招生學校網站查詢錄取結果，教育處表示，今年報名學生1193人，錄取人數計有1111人，總錄取率為93.12%。

市政府教育處長杜國正表示，完全免試入學管道不採計國中會考成績，報名人數未達招生人數時，全部錄取，可以有效舒緩國中生升學壓力，落實國中教學正常化及促進多元學習並可以導引國中生就近在地入學。

教育處表示，111學年度基隆區試辦完全免試入學之高級中等學校，有12所公、私立學校參與，錄取方式以單一學校單一科別志願、放榜分發，另國立基隆商工及國立海大附中採撕榜方式辦理分發。

除了完全免試入學管道外，還有基隆市優先免試入學及基北區免試入學等管道可以選擇，以上入學管道各國中學校將於5月30日起陸續受理應屆畢業生集體報名，優先免試入學將於6月17日12時公告錄取名單，基北區免試入學則於7月12日11時公告錄取名單。

教育處提醒錄取學生，可以在報到前利用基隆市十二年基本國教資訊網 https://12basic.kl.edu.tw/ ，查詢相關錄取學校資訊，對學校課程特色及未來進路可以有更進一步的認識，錄取學生請在6月16日上午9時至11時到各招生學校完成報到手續，以確保個人權益。

基隆完全免試入學今放榜總錄取率93％，落實在地入學。圖／教育處提供
基隆完全免試入學今放榜總錄取率93％，落實在地入學。圖／教育處提供

免試入學 基隆 國中生

延伸閱讀

疫情肆虐近2個月基隆35死 6成5集中在近7天

里民一家5口確診陷困 基隆議員里長不捨募400劑免費送

基隆老翁到院前死亡 家屬質疑院方未告知「枯等換來心碎」

師生反覆隔離國文師教數學亂象 基隆教師工會籲停課2周

相關新聞

基隆老翁到院前死亡 家屬質疑院方未告知「枯等換來心碎」

基隆市林姓老翁由消防局救護車送醫急診，家屬質疑院方未告知認定老翁死亡，當時陪同就醫的女兒，還在急診室不斷與老翁說話，等待...

花蓮門諾醫院健康管理中心大樓動土 提供更好醫療環境

花蓮門諾醫院長期投入東部醫療，看到更多需要，積極投入失智照護、兒童早療、吞嚥治療、矯具義肢等服務，為讓患者有更舒適寬敞空...

2022宜蘭獎99件創作入選複審 宜蘭縣民參與度成長近10%

宜蘭縣年度藝術盛事「宜蘭獎」舉辦逾30年，從地方擴及全國徵件，今年邁入第8年，不只將攝影和新媒體藝術拆開各自徵件，也新設...

台東棒球隊教練傳霸凌學生 教育處：若屬實將解聘

台東某國中棒球教練傳不當體罰及霸凌學生，縣議員張全馨嵐今天議會質詢教育處，要求給家長交代。教育處長林政宏說，會要求學校調...

里民一家5口確診陷困 基隆議員里長不捨募400劑免費送

基隆安樂區干城里有許多家庭確診，甚至有一家五口都確診，沒辦法出去工作，還有很多工人上工每天都要篩，實名制排隊又難買。干城...

亮麗橘世代／汪旋周求做好 老球場虧轉盈

眷村長大、毫無背景的頑童汪旋周，以「做完、做好、做到高明」為處世圭臬，深獲長官賞識，一路高升還擔任總統府侍衛長。7年前從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。