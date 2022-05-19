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2022宜蘭獎99件創作入選複審 宜蘭縣民參與度成長近10%
宜蘭縣年度藝術盛事「宜蘭獎」舉辦逾30年，從地方擴及全國徵件，今年邁入第8年，不只將攝影和新媒體藝術拆開各自徵件，也新設「宜蘭意象獎」，鼓勵藝術家以宜蘭為主題創作，5類共518件作品角逐，宜蘭縣政府文化局公布複審結果，99件作品脫穎而出，其中宜蘭縣民投件數、入選數都較去年成長，最終得獎名單將於7月下旬公布。
宜蘭獎今年的徵件類別分成5種，東方媒材類121件、西方媒材類193件、立體造型類76件、攝影類105件，以及新媒體藝術類23件；文化局聘請專家初審，各選出23件、34件、15件、20件、7件，共計99件作品入選實體作品複審。
文化局長呂信芳指出，攝影愛好者越來越多，因此2022宜蘭奬首度將「攝影與新媒體藝術類」拆開，讓攝影類、新媒體藝術類單獨徵件。宜蘭獎2015年起走向全國，為鼓勵藝術家以宜蘭為主題創作，今年新設宜蘭意象獎，還可重複獲其他獎項。
國內疫情持續，民眾參與藝文活動的熱情未減，呂信芳表示，值得注意的是，今年宜蘭縣民投件113件、占比21.81%，相較於去年62件，提升近10%，就連入選複審10件也較去年4件成長1倍之多，顯見縣民對於宜蘭獎的重視與青睞有所提高。
文化局表示，複審經兩階段評選後，將於7月下旬公布得獎名單，宜蘭獎1名、宜蘭意象獎1名、銀獎與銅獎各2名、優選14名，10月會舉辦頒獎典禮並展出獲獎作品。
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