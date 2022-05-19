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里民一家5口確診陷困 基隆議員里長不捨募400劑免費送
基隆安樂區干城里有許多家庭確診，甚至有一家五口都確診，沒辦法出去工作，還有很多工人上工每天都要篩，實名制排隊又難買。干城里長俞秀真與當議員哥哥俞叁發，募集到400多劑快篩，今天上午、下午免費發送，基隆市民都可以領取，每人1劑，現場大排長龍。
干城里俞秀真說，基隆確診率居高不下，有許多家庭成員確診，還有的一家五口都染疫，沒辦法出去工作，不少工人每天上班都要快篩，有的買不起快篩。雖然健保有100元快篩，但排隊難買。
議員俞叁發表示，基隆的疫情一天比一天嚴重，看到好多民眾辛苦的排隊搶購快篩劑，甚至買不到，他接到不少民眾的陳情電話，有些真正需用的人卻買不到，心裡非常不捨，數量有限，但能幫一點是一點，盼解決有急需要的民眾需求。
今天上午在安樂區安一路議員俞叁發服務處發放，並送防護口罩，上午發200劑，下午預計還有200劑會送來，數量有限僅提供急需要者優先，若因故無法到場領取者，可請與服務處電話聯繫設法送達。
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