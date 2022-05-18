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「宜蘭確診數最多學校」遭質疑防疫不佳 聖母護專回應

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
防疫措施遭質疑，聖母護專今回應。本報系資料照
防疫措施遭質疑，聖母護專今回應。本報系資料照

宜蘭的聖母醫護管理專科學校是縣內確診數最高的學校，累計136位師生染疫。該校學生昨天向本報投訴，不滿學校在確診住宿生的防疫應變，還有到期末採實體上課的方式，是置學生安全於不顧，校方今天回應事件原委。

聖母護專表示，一名學生5月16日在學校身體不適、快篩陽性，前往醫院就診，尚待PCR篩檢結果。為了安全起見，校方經該生同意，1名宿舍幹部協助清消其房間床位的各式寢具，再由該生同寢2位同學協助搬運其物品至宿舍5樓隔離房。

校方指出，該生的同寢3位室友中，1人5月16日即請假未到校，其餘2人當天在寢住宿，隔日由家長親自帶回，依規定請假，並無進入校園。

針對宿舍疑似染疫的處置作為，聖母護專說明，學生在宿舍出現發燒、喉嚨痛或癢、流鼻水等症狀，宿舍會安排快篩。

結果若呈陽性，縣內者由家長接回、就醫篩檢，暫不到校；外縣市同學由宿舍聯繫防疫計程車赴醫篩檢，等待結果期間，暫待宿舍5樓隔離房，且不可離開房間，PCR結果呈陽性，將由家長前來接回或搭防疫計程車返家隔離。兩者請假皆以防疫假辦理。

至於學生自發性填表單想遠距上課到期末，校方昨開防疫會議，亦有學生會代表與會，決議是依疫情滾動式調整各科、各班的授課方式，強調沒有一定要實體上課到學期結束。

有學生家長表示，同樣是護理專科學校，縣內其他學校無如此高染疫比例，質疑校園內部防疫措施，是否有需檢討、改進之處。醫護人員站在前線抗疫，外界對於聖母護專有高度期許，若連一個封閉校園的防疫都做不好，那如何確保在醫院能做好。

校方回應，5月3日至13日實施線上遠距課程教學，13日全校大消毒，包含宿舍、各教學大樓、學生餐廳等處，住宿生15日返校，16日全校恢復實體課程。

聖母護專全校約1700多人，不包含在外實習，在校生約1500人。校方指出，遠距教學近2周期間，多數學生因其同住家人確診而染疫，即使16日恢復實體上課，學生出現身體不適，可能是前幾天就有接觸史，並非一到校才被傳染，不是學校防疫做不好所致。

宜蘭的聖母醫護管理專科學校是縣內確診數最高的學校，累計136位師生染疫。圖／宜蘭縣政府衛生局提供
宜蘭的聖母醫護管理專科學校是縣內確診數最高的學校，累計136位師生染疫。圖／宜蘭縣政府衛生局提供

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