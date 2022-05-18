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宜蘭農校遺址出土重大發現 二度發掘墓葬人骨

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
「宜蘭農校遺址」近期出土的生態遺留，共有3處墓葬、3具人骨，是繼2006年發現7具人骨後的第二次重大發現。圖／國立宜蘭大學提供
「宜蘭農校遺址」近期出土的生態遺留，共有3處墓葬、3具人骨，是繼2006年發現7具人骨後的第二次重大發現。圖／國立宜蘭大學提供

宜蘭縣政府列冊遺址「宜蘭農校遺址」位在國立宜蘭大學神農校區，校方日前在「電資學院擴建工程」建築基地，再度發掘到若干件文化遺物與生態遺留，其中3處出土墓葬的3具人骨，是繼2006年發現7具人骨後，第二次重大發現，目前搶救發掘作業持續進行。

校方指出，宜蘭大學是全國唯一大學校園列冊遺址，沿襲學校前身命名為宜蘭農校遺址。神農校區所在地是十三行文化舊社類型的考古範疇，年代距今約400年前後。

宜大2000年以來，兩度在校內建設工程施工時，發現該遺址大量考古文物，近年陸續設立解說牌紀念、舉辦展覽推廣，今年計畫建置噶瑪蘭文化廊道，透過學校的展示平台，讓各界更多認識噶瑪蘭族過往生活樣貌與文化。

校內原本要動工的電資學院擴建工程，因文資法規定，校方得先完成考古遺址搶救發掘作業，2年多前開始投入，5月10日起陸續發現3處墓葬、3具人骨，以及俗稱金鯉魚的陪葬魚形金屬編物、琉璃管珠（金珠）、環片、拍印紋陶、銅鈴、銅環等若干件文化遺物。

宜蘭大學表示，繼16年前發掘到7具人骨，此次宜蘭農校遺址出土的重大發現，是第2批生物遺留，這有助於了解校園內遺址分佈範圍。全面搶救發掘作業依進度，可望在今年第4季告一段落。

校方指出，現已編列900萬校務基金進行考古作業，由於營建市場物價飆漲恐加重財務負擔，盼能獲文化部補助，以利推動地方考古教育和歷史文物展藏，縣府文化局也允諾極力向中央爭取。

宜蘭大學日前在神農校區，發掘到宜蘭神農遺址若干件文化遺物，此為琉璃管珠（金珠）。圖／國立宜蘭大學提供
宜蘭大學日前在神農校區，發掘到宜蘭神農遺址若干件文化遺物，此為琉璃管珠（金珠）。圖／國立宜蘭大學提供
宜蘭大學日前在神農校區，發掘到宜蘭神農遺址若干件文化遺物，此為銅環。圖／國立宜蘭大學提供
宜蘭大學日前在神農校區，發掘到宜蘭神農遺址若干件文化遺物，此為銅環。圖／國立宜蘭大學提供
宜蘭大學日前在神農校區，發掘到宜蘭神農遺址若干件文化遺物，此為銅鈴。圖／國立宜蘭大學提供
宜蘭大學日前在神農校區，發掘到宜蘭神農遺址若干件文化遺物，此為銅鈴。圖／國立宜蘭大學提供

宜蘭大學 遺址 考古

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