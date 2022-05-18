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守護弱勢 台東補助低收入戶500元買快篩

中央社／ 台東縣18日電

台東COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，台東縣政府補助縣內約1萬2000名中低收入戶每戶新台幣500元購買快篩劑，20日直接入帳。

台東縣政府今天發布新聞稿，為照顧弱勢需求、減輕購買快篩劑負擔，台東縣政府除公費安置者外，饒慶鈴縣長指示補助全縣約1萬2000名中低收入戶及低收入戶每人新台幣500元購買快篩劑，無需申請，補助款將於20日直接匯入帳戶。

另外，為避免疫情蔓延，並讓民眾能安心配合防疫政策，縣政府也透過各鄉鎮市公所村、里幹事及村、里長偕同發放「TT守護包」，目前發放對象為居家照護的確診者，共約3700份，希望陪伴度過獨處隔離但不孤單的日子，齊心抗疫、守護家園。

台東縣政府社會處長接受媒體聯訪說明，因受檢疫或隔離期間喪失人身自由，或因請假未領薪資經濟損失，縣政府持續受理每人每日1000元防疫補償金，截至5月17日止，縣府已完成2627案審核。

另自3月起配合行政院加發補助中低收入戶每人500元、低收入戶每人750元弱勢生活補助，受益人數累計2萬3288人次，發放金額累計1518萬1000元。

饒慶鈴表示，快篩試劑是目前檢測的重要工具，對經濟弱勢家戶而言，是額外的經濟負擔，為協助弱勢家戶共同抗疫守護健康，台東縣政府主動發放縣內中低收入戶及低收入戶快篩劑補助金。

低收入戶 台東 快篩試劑

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