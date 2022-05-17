歷經2個月多經營糾紛 花蓮新天堂樂園25日恢復營業

台開集團今年2月面臨財務危機及經營權糾紛，旗下花蓮新天堂樂園3月無預警暫停營業，波及包括威秀影城10多家簽約廠商。歷經2個多月後，將於本月25日恢復營業，威秀影城與20多個櫃位開放，將有露天電影院、打卡送好禮及周六免費喝咖啡等一系列開幕活動，未來陸續有新品牌進駐商場。

台開在花蓮打造「新天堂樂園」商場，在2月傳出公司不堪虧損，隨即在3月1日宣布暫停營業，連帶威秀影城等10多家廠商無法營業，只有商場外的貨櫃星巴克、台開心農場正常開放，因事出突然，許多員工抱怨沒有事先收到通知，還被要求在家工作。

歷經台開董事長邱于芸發薪水、台開經營權爭議等，終於在今天傳出好消息。台開宣布，新天堂樂園將於5月25日恢復營業，並預告開幕系列活動，其中特別舉辦花蓮首次主題式露天電影院，搭配無線耳機提供音源，免費回饋花蓮鄉親180席，觀賞36年前由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的經典電影「捍衛戰士」。