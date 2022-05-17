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歷經2個月多經營糾紛 花蓮新天堂樂園25日恢復營業

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮新天堂樂園將於25日恢復營業，將有露天電影院、打卡送好禮及周六免費喝咖啡等一系列開幕活動。圖／台開提供
花蓮新天堂樂園將於25日恢復營業，將有露天電影院、打卡送好禮及周六免費喝咖啡等一系列開幕活動。圖／台開提供

台開集團今年2月面臨財務危機及經營權糾紛，旗下花蓮新天堂樂園3月無預警暫停營業，波及包括威秀影城10多家簽約廠商。歷經2個多月後，將於本月25日恢復營業，威秀影城與20多個櫃位開放，將有露天電影院、打卡送好禮及周六免費喝咖啡等一系列開幕活動，未來陸續有新品牌進駐商場。

台開在花蓮打造「新天堂樂園」商場，在2月傳出公司不堪虧損，隨即在3月1日宣布暫停營業，連帶威秀影城等10多家廠商無法營業，只有商場外的貨櫃星巴克、台開心農場正常開放，因事出突然，許多員工抱怨沒有事先收到通知，還被要求在家工作。

歷經台開董事長邱于芸發薪水、台開經營權爭議等，終於在今天傳出好消息。台開宣布，新天堂樂園將於5月25日恢復營業，並預告開幕系列活動，其中特別舉辦花蓮首次主題式露天電影院，搭配無線耳機提供音源，免費回饋花蓮鄉親180席，觀賞36年前由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的經典電影「捍衛戰士」。

新天堂樂園表示，陸續洽談、簽約品牌廠商進駐商場，也會保留原本的商家，帶來更活潑的氛圍，除了沿用舊員工，同時也招募新員工；在威秀影城部分，在指定期限內，臨櫃購買電影票，就送爆米花，iShow會員臨櫃購票加贈飲料，同時在個人社群平台分享，也可兌換好禮。

台開貨櫃星巴克是花蓮知名景點，吸引遊客打卡拍照，這次配合新天堂樂園恢復營業，有指定周六免費喝咖啡活動。圖／報系資料照
台開貨櫃星巴克是花蓮知名景點，吸引遊客打卡拍照，這次配合新天堂樂園恢復營業，有指定周六免費喝咖啡活動。圖／報系資料照
新天堂樂園內的威秀影城推出在指定期限內，臨櫃購買電影票，就送爆米花，iShow會員臨櫃購票加贈飲料等活動。圖／台開提供
新天堂樂園內的威秀影城推出在指定期限內，臨櫃購買電影票，就送爆米花，iShow會員臨櫃購票加贈飲料等活動。圖／台開提供
台開宣布，新天堂樂園將於5月25日恢復營業，並特別舉辦花蓮首次主題式露天電影院。圖／台開提供
台開宣布，新天堂樂園將於5月25日恢復營業，並特別舉辦花蓮首次主題式露天電影院。圖／台開提供

花蓮 台開

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