疫情肆虐原鄉自救 花蓮秀林鄉成立環境消毒小組
花蓮縣秀林鄉累計2276人染疫，根據「新冠肺炎本土病例地圖」網站，每萬人口確診率約1360，高居全台第一。秀林鄉公所成立各村防疫環境消毒小組，結合部落社區人力，搭配清潔隊員，針對部落人潮較多的戶外公共場域等熱點，加強環境消毒。
秀林鄉有1萬6000多人，根據衛福部資料，截至目前為止共2276人確診。鄉公所為防止疫情蔓延，徵選在地民眾，於全鄉共9個村成立防疫環境消毒小組。
鄉長王玫瑰說，原住民族生活十分緊密，親人、左鄰右舍往來頻繁，一旦部落有人確診，很容易就擴散出去，隨著確診人數愈來愈多，等到通報確診，再通知清潔隊員到各熱點消毒，往往都已經太晚。
秀林鄉公所向中央爭取補助，徵選在地族人，即日起在鄉內9個村落成立防疫環境消毒小組，每組有3人與清潔隊人員共同配合，針對部落民眾經常出入的熱區，包括戶外公共場所、街道、洽公機關等，加強環境消毒，每個月至少5次，鄉公所也在各村辦公處提供次氯酸鈉供民眾領取。
王玫瑰說，這波疫情再次蔓延後，秀林鄉公所防疫緊急應變小組迅速重啟，積極配合縣府的設置快篩站等工作外，也加強部落防疫宣導、全鄉巡迴防疫清消，並連結社福團體、企業，針對確診或匡列隔離的族人提供物資與關懷，也呼籲鄉民一定要勤洗手、戴口罩、疫苗打好好滿，一同做好防疫工作，挺過疫情。
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