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「樹民種子屋」周末限定 超過200種植物標本等你來探索
羅東林業文化園區的常設館「樹民種子屋」，是全台林管處中唯一的植物標本製作工坊，前年啟用迄今，集結超過200種植物標本。羅東林管處表示，該場館原本定位採預約制使用，因應疫情爆發以來，改為每周六、日對外開放參觀，早上9點至12點、下午2點至5點，歡迎民眾前來遊歷森林嗅木香、欣賞花草植物。
為推廣國產材與日常結合的生活美學，羅東林管處前年在羅東林業園區設置的樹民種子屋，館中央設有一整面的植物展示牆，以玻璃罐收藏旅人蕉、倒地鈴、南湖杜鵑等各式標本，天花板、牆面也垂掛不少季節性的植物，因著乾燥變化有不同風貌，希望拉近人與自然間的距離，讓民眾更多認識林業面向。
羅東林管處作業課長傅正儀表示，陳列的標本中，9成都是林務局人員到縣內各處或是太平山、南湖大山等山域採集，在館內的製作平台乾燥完成，收藏種類會隨著標本保存狀況有所更新，木櫃上頭則擺放種子做成的手搖鈴供民眾把玩。
傅正儀指出，該館放置一張柳杉製成的長桌，由於均無上漆，民眾可觸摸桌面上下，感受柳杉明顯的天然紋理春秋材。不只柳杉，場館也有日本檜木等木材，多種自然味道混合成新氣息，聞起來相當舒服。
樹民種子屋的最初定位為教室功能，歡迎學校或團體預約借用，開設與種子觀察、標本製作或森林等主題課程。傅正儀表示，考量疫情升溫，該館一度閉館又開放，後來為有效使用空間，便改為每周末2天開放民眾入內參觀。
新北林小姐表示，周末和朋友臨時起意來逛，發現整體空間布置舒適，一進館內撲鼻而來多種木頭綜合的香氣，有點像山楂糖。架上的瓶罐裝有不同植物，才發現原來植物有這麼多種，雖然不是每一種都記得，至少對於特殊吸睛的植物能有更多認識，是個長知識的好地方。
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