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「希望種子計畫」邁入第18年 助花蓮學子生涯規畫

中央社 / 花蓮縣17日電

門諾與台電合作的「希望種子計畫」今年邁入第18年，累計300多人次參與工讀，如同撒下種子，幫助學生未來就業兼顧生涯規畫與為社會貢獻心力。

由台電出資贊助、門諾會醫療財團法人所屬機構與門諾社會福利基金會提供暑期工讀機會的「希望種子計畫」開始報名，今年度預計招收20名花蓮縣在地大專生，低收、中低收入戶、原住民優先錄取。

門諾醫療財團法人表示，門諾與台電合作「希望種子計畫」，自民國94年開辦至今邁入第18年，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升為3級而停辦，今年持續辦理。

工讀期間自7月7日至8月12日，共計27天，工作期間為週一至週五，每天8小時，共216小時。將依據門諾機構需要及工讀學生所學背景（科系、年級）安排最適當的工作項目，工作地點以門諾醫院美崙總院、壽豐分院、壽豐護理之家及門諾社福基金會為主。

為確保學生工讀時期安全，不安排學生進入第一線高風險工作場域。另外，工讀期間，學生相關防疫措施以機構防疫小組訂定規範辦理，學生將比照「實習生」身分進入醫院並依採檢規則篩檢，抗原快篩試劑均由醫院提供。

門諾表示，計畫主要目的是希望提供花蓮縣在地學子一個優質的工讀環境，得以分擔家庭經濟，培養好品格及正面價值觀，並透過社會服務方式體驗公益及了解社會弱勢者的需要。

此外，主辦單位也期盼藉由實務工作參與和學習，增加學子們對職業性向試探，提早規劃職涯發展。有興趣的學生可上門諾醫院官網下載相關報名資料。

台電

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