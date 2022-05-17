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不再苦等垃圾車 花蓮「樂圾通」新版APP上線

中央社 / 花蓮縣17日電

花蓮縣「樂圾通」APP今天重新改版上線，新版本導正垃圾車預估抵達時間，並改善到點提醒設定操作，讓民眾不再苦等垃圾車。

花蓮縣環保局今天發布訊息表示，花蓮縣是台灣面積最大的縣級行政區，為了讓民眾有良好的生活機制，垃圾車清運規劃上，有別於其他縣市，路線規劃較不同，不固定時段行駛於不同的大小街巷與路段，並採用沿途清運方式。

如此在車輛、人力資源有限下，也能盡可能讓民眾倒垃圾更方便、輕鬆，同時能照顧到偏鄉，供花蓮縣居民更完善的垃圾清運服務。

花蓮縣原使用「全國垃圾通」APP，於2月11日已正式更換廠商與軟體，改用「樂圾通」APP，初期因後台、APP操作與原系統設定大有改變，花蓮縣環保局及環保署收到許多民眾反映查詢不便。

尤其是垃圾車抵達預估時間不準、到點提醒設定較不友善，環保局與開發廠商聯繫，多次線上開會、討論要求改善、改善清運路線查詢方式與清運點到站提醒服務等。

花蓮縣環保局指出，「樂圾通」APP自2013年線上服務至今，全台灣已有超過9縣市逾70個鄉鎮市導入，在垃圾車清運系統開發與整合能力有相當經驗；除了此次改版外，也將持續關注民眾反饋、並將不斷改善APP服務。

花蓮 垃圾車 偏鄉

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