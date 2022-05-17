太魯閣3步道分階段封閉施工 入園需提前規劃
太魯閣國家公園管理處今天指出，園區內得卡倫步道、砂卡礑步道及小錐麓步道近日陸續進行步道設施改善工程，將分階段封閉步道，提醒遊客務必提前規劃行程。
太管處今天發布新聞資料指出，砂卡噹步道進行步道護欄及鋪面改善，即日起至5月23日施作步道1K+600處（五間屋後柵門起）至3K+800處，施工路段封閉，民眾仍可走到五間屋後折返；5月23日起至7月7日止，步道改採全線封閉管制。
太管處指出，得卡倫步道則於即日起封閉至9月8日，若遊客要前往大同大禮部落，可改由太警隊旁台地步道南段及水管路步道通往；小錐麓步道則於今天至5月20日全線封閉，進行油漆粉刷工程。
太管處提醒遊客，若有計畫前往園區旅遊，可事先至太管處官網事先查詢步道封閉管制狀況後再規劃行程，避免撲空；工程若受天候影響而延長或改變施工期間，太管處將另行公布。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言