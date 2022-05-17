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太魯閣3步道分階段封閉施工 入園需提前規劃

中央社 / 花蓮縣17日電

太魯閣國家公園管理處今天指出，園區內得卡倫步道、砂卡礑步道及小錐麓步道近日陸續進行步道設施改善工程，將分階段封閉步道，提醒遊客務必提前規劃行程。

太管處今天發布新聞資料指出，砂卡噹步道進行步道護欄及鋪面改善，即日起至5月23日施作步道1K+600處（五間屋後柵門起）至3K+800處，施工路段封閉，民眾仍可走到五間屋後折返；5月23日起至7月7日止，步道改採全線封閉管制。

太管處指出，得卡倫步道則於即日起封閉至9月8日，若遊客要前往大同大禮部落，可改由太警隊旁台地步道南段及水管路步道通往；小錐麓步道則於今天至5月20日全線封閉，進行油漆粉刷工程。

太管處提醒遊客，若有計畫前往園區旅遊，可事先至太管處官網事先查詢步道封閉管制狀況後再規劃行程，避免撲空；工程若受天候影響而延長或改變施工期間，太管處將另行公布。

太魯閣國家公園

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