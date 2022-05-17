確診後家人居隔無法買物資 薄荷協會送關懷包 基隆限定

確診人數每天爆量，很多民眾反映等許久未收到政府的防疫包，還有家人也都因為居隔無法外出，朋友又都在忙，面對家中無糧食困境，社團法人薄荷關懷協會開啟疫情關懷包計畫，協助面臨困難的家庭，即日起送給基隆市家戶300份。

薄荷關懷協會秘書長李晟韋說，協會第一階段是針對弱勢家庭，即起針對一般家庭啟動第二階段疫情關懷包。由於協會人力有限資源得來不易，希望物資能送到需要的人家中，第二階段僅限基隆市民，以300份為限，請符合資格者與協會聯絡提出申請，協會將會立即協助。

李晟韋表示，近來疫情期間收到許多民眾尋求幫助，反映等待許久都未收到政府的防疫包，家中無糧食，孩子確診家長只能居家隔離擔心煩惱，協會發現不少家庭有此困難，開啟疫情關懷包計畫，盡力協助面臨困難的家庭，有特殊狀況及不便都可提出。

關懷包內有白米、泡麵、餅乾、保久乳、奶粉、沖泡熱飲等。申請資格為因家中人員確診，導致其他家人居家隔離，家中糧食短缺，無法外出購買物資者。需附文件為確診證明書（隔離期間內才可申請）。每戶限申請1份，協會保有最後審核權。

聯絡方式為可利用LINE官方帳號「@609ibwon」、臉書私訊社團法人薄荷關懷協會，或打協會專線（02）24280913分機11。協會服務時間周一到周五上午10時到晚間6時。

疫情關懷包申請表單連結

https://forms.gle/xNF63xWKZhYWsx9r5