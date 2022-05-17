快訊

第一線人員爆「醫護不再快篩」 她曝醫院慘痛現況：確診照顧陽性

新冠肺炎可能造成神經後遺症 《自然》最新研究：認知功能衰退20年

80歲夫發病見人就揮拳 70歲妻「老老照顧」悲喊：有愛也扛不住

聽新聞
test
0:00 / 0:00

確診後家人居隔無法買物資 薄荷協會送關懷包 基隆限定

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
確診後家人居隔無法買物資，薄荷送關懷包基隆困難家庭。圖／社團法人薄荷關懷協會提供
確診後家人居隔無法買物資，薄荷送關懷包基隆困難家庭。圖／社團法人薄荷關懷協會提供

確診人數每天爆量，很多民眾反映等許久未收到政府的防疫包，還有家人也都因為居隔無法外出，朋友又都在忙，面對家中無糧食困境，社團法人薄荷關懷協會開啟疫情關懷包計畫，協助面臨困難的家庭，即日起送給基隆市家戶300份。

薄荷關懷協會秘書長李晟韋說，協會第一階段是針對弱勢家庭，即起針對一般家庭啟動第二階段疫情關懷包。由於協會人力有限資源得來不易，希望物資能送到需要的人家中，第二階段僅限基隆市民，以300份為限，請符合資格者與協會聯絡提出申請，協會將會立即協助。

李晟韋表示，近來疫情期間收到許多民眾尋求幫助，反映等待許久都未收到政府的防疫包，家中無糧食，孩子確診家長只能居家隔離擔心煩惱，協會發現不少家庭有此困難，開啟疫情關懷包計畫，盡力協助面臨困難的家庭，有特殊狀況及不便都可提出。

關懷包內有白米、泡麵、餅乾、保久乳、奶粉、沖泡熱飲等。申請資格為因家中人員確診，導致其他家人居家隔離，家中糧食短缺，無法外出購買物資者。需附文件為確診證明書（隔離期間內才可申請）。每戶限申請1份，協會保有最後審核權。

聯絡方式為可利用LINE官方帳號「@609ibwon」、臉書私訊社團法人薄荷關懷協會，或打協會專線（02）24280913分機11。協會服務時間周一到周五上午10時到晚間6時。

疫情關懷包申請表單連結

https://forms.gle/xNF63xWKZhYWsx9r5

捐款支持:https://reurl.cc/o107pD

確診後家人居隔無法買物資，薄荷送關懷包基隆困難家庭。圖／社團法人薄荷關懷協會提供
確診後家人居隔無法買物資，薄荷送關懷包基隆困難家庭。圖／社團法人薄荷關懷協會提供

疫情 居家隔離 基隆

延伸閱讀

海軍基隆艦官兵染疫 艦指部：調整兵力不影響戰備

基隆市專責病房收治186人 其中71名重症、尚有49張空床

基隆市社區篩檢站採檢人數上升 林右昌：篩檢兼給藥

基隆9026城際客運公告停駛 蔡適應協調業者無縫接軌

相關新聞

確診後家人居隔無法買物資 薄荷協會送關懷包 基隆限定

確診人數每天爆量，很多民眾反映等許久未收到政府的防疫包，還有家人也都因為居隔無法外出，朋友又都在忙，面對家中無糧食困境，...

東河鄉建新納骨堂…骨灰罈暫放貨櫃屋 家屬有意見

台東縣東河鄉興昌納骨堂老舊、空間不足，鄉公所去年在舊址後方興建新納骨堂，預定今年底完工，近期將拆除舊納骨堂，原800餘座...

羅東九號公園啟用滿月 民眾反映如廁停車不便

羅東鎮九號公園遊戲場開放啟用1個多月，有鎮民代表質疑，公園沒廁所、停車不便等問題。鎮公所表示，由於附近居民反對蓋公廁，日...

花蓮沙灘車破壞生態 將輔導成立協會規範

近年花蓮興起沙灘車活動，因刺激狂飆快感，又可拍網美照，吸引業者投資，但沙灘車只有注意事項，缺乏管理辦法，有縣議員質疑影響...

客運9026路將停駛 立委籲先交接

國內客運業受疫情衝擊導致虧損，大都會、首都客運公告聯營的9026路線（大武崙-南港）宣布發車到10月31日後停駛。立委蔡...

轉型防疫旅館 欠稅老飯店翻身

疫情衝擊旅宿業，宜蘭縣卻有家面臨法拍的欠稅老飯店因轉型防疫旅館收入穩定，向執行署宜蘭分署申請分期繳納182萬餘元欠款；宜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。