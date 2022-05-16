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宜蘭羅東九號公園啟用後滾動式檢討 提升公共設施更完善

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東鎮公所會在磨石滑梯的滑出段增鋪溪圓石，緩衝改善高低落差。本報資料照
羅東鎮公所會在磨石滑梯的滑出段增鋪溪圓石，緩衝改善高低落差。本報資料照

羅東鎮九號公園遊戲場開放啟用1個多月，鎮民代表今天前往了解設施，指出公園沒有廁所及停車不便等問題。鎮公所表示，由於附近居民反對蓋公廁，公所日後再規劃設置；至於遊戲場附近200公尺內約有300個汽車及機車停車格，可提供民眾停放。

九號公園全齡共融式遊戲場上月中開放使用，代表會主席李錫欽及代表林意評、林美滿、張蕙蘭、鎮長參選人黃適超接獲民眾反映，指出這座共融式公園是結合小孩大人使用的公園，安全與便利應是最大考量，可是目前沒有廁所及停車不便，另外有人反映遮陽遮雨的地方不夠，溜滑梯的滑出段出現高低差問題。

也有代表認為，九號公園目前公所委託社區管理，公園的面積大且設施多，讓社區維護管理會有困難，建議應該由公所編列預算自行管理。

其實這些問題羅東鎮公所大多知道，公所表示，遊戲設施都符合規定並通過TAF認可的第三方專業遊戲場檢驗機構檢驗合格，公所最近會在滑梯的滑出段增鋪溪圓石，緩衝改善高低落差。

鎮公所曾邀集公民參與討論規劃時，附近居民反對設置廁所，且考量公園附近有便利商店、加油站等處所可借用，才暫時沒有設置，日後可評估在合適地點規劃蓋廁所。

鎮公所指出，公園整體綠地及樹陰覆蓋率大於50%，在遊戲場周圍樹陰下設置座椅供民眾休憩、成人體健設施區域也有設置遮陽架，未來滾動式檢討，研議在二期工程中增設。

羅東鎮九號公園成人體健設施的圓形玻璃遮陽架，具有遮陽避雨的效果。圖／鎮公所提供
羅東鎮九號公園成人體健設施的圓形玻璃遮陽架，具有遮陽避雨的效果。圖／鎮公所提供

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