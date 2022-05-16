花蓮市福氣站因疫情暫停 若開站服務員須打3劑疫苗

受疫情影響，花蓮市福氣站自4月起暫停運作，市長魏嘉賢指出，依據防疫規範，服務人員必須完成3劑疫苗接種；新進人員應於首次服務前，自費增加1次3日內PCR檢驗陰性證明。

花蓮市公所今天發布訊息表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，大多數福氣站幹部認為福氣站暫不開辦，魏嘉賢日前與14個福氣站的幹部或社區協會的理事長召開視訊會議，探討恢復開辦的期程等事宜。

魏嘉賢表示，由於疫情持續升溫，市公所在4月時緊急下令各福氣站關站，感謝各站配合；這次藉由視訊會議，大家共商出一個較為具體方法，一旦面臨相關狀況時能夠有所遵循，但最重要的是，疫情即便趨緩，開站前的快篩檢測仍為必備因應措施。

未來福氣站開站後，仍要維持防疫相關規定，包括量體溫、酒精消毒手部、加強環境清消、避免共餐（維持外帶便當）、學員間維持適當間距等。

另外依據衛生福利部4月22日的防疫規範，福氣站比照衛生福利部多元預防社區式活動及失智社區服務據點等規定，服務人員必須完成第3劑接種；具有會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離性質的活動時，符合接種年齡參加者必須完成疫苗追加劑第3劑的接種。

市公所社勞課長蕭子蔚補充說明，若經醫師評估不建議接種或個人因素無法施打者，每週必須做1次抗原快篩或PCR檢驗陰性後，才得提供服務；新進人員應於首次服務前，增加1次自費3日內PCR檢驗陰性證明；未來福氣站開站後，若有確診個案出現，將暫停1週，並針對環境大清消。

在探討福氣站恢復開站的議題，少數幾名志工幹部認為只要做好防疫措施，應該可以隨即開站，但大多數志工幹部則以當前疫情仍然嚴峻，不認為是恢復開站的時機。

碧雲莊社區發展協會理事長劉洪黎吟說，老人家需要定期運動，因此建議運用視訊方式讓長者在家中跟著老師的指導一起來運動。魏嘉賢贊同這項提議，將與社勞課討論後提供給各站參考。

花蓮市公所說明，每個里設有一個福氣站，提供社區內長者在其熟悉的環境下與他人互動，鼓勵長者積極參與社會、教育及健康等各項活動，充實長者精神生活，促進社區居民關懷互助。