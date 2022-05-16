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宜蘭觀光產業苦撐 透過立委陳歐珀向中央爭取紓困補助

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣觀光產業界座談，希望透過立委陳歐珀（右二）向中央爭取紓困補助。圖／觀光協會提供
宜蘭縣觀光產業界座談，希望透過立委陳歐珀（右二）向中央爭取紓困補助。圖／觀光協會提供

疫情衝擊觀光旅宿業的生計，宜蘭觀光產業界透過立委陳歐珀向中央爭取紓困，包括放寬特色旅遊補助標準、給予業者薪資補貼、爭取房屋稅及營業稅等補助，各項提案正由交通部納入研議中。

宜蘭縣觀光協會理事長王文新表示，這波疫情衝擊使得很多業者損失慘重，大家都很辛苦，經過他們向立委陳歐珀反映後，日前由立委服務處邀請交通部觀光局、公路總局官員與縣內各業界約80人座談，討論新疫情模式下觀光產業規畫及準備措施。

會中，宜蘭縣旅館商業同業公會理事長張芳鳴提案建議，員工薪資補貼依照前例3個月補貼4萬元，同時給予房屋稅補貼；宜蘭縣民宿協會提案給予民宿一間補助5萬元、好客民宿補助10萬元；宜蘭縣遊覽車客運商業同業公會表示，有的遊覽車業者從過年至6月底出車率不到一成，建議交通部上半年減免燃料稅、牌照稅。立委陳歐珀彙整業者提案後，向交通部提出質詢。

陳歐珀今天表示，由於疫情衝擊，宜蘭各家餐廳的母親節訂桌僅剩三成，苦不堪言，進入7月及8月旅遊旺孝，如果沒有控制好，對生計的影響很嚴重；他依照座談會議結論，已在立法院質詢要求交通部放寬特色旅遊補助、薪資補貼3個月6萬元，延緩放寬貸款繳納期限及利息補貼，同時給予營業稅、房屋稅等稅補助，要求中央盡速研議辦理。

宜蘭縣旅館商業同業公會理事長張芳鳴提案建議，員工薪資補貼依照前例3個月補貼4萬元，同時給予房屋稅補貼。圖／觀光協會提供
宜蘭縣旅館商業同業公會理事長張芳鳴提案建議，員工薪資補貼依照前例3個月補貼4萬元，同時給予房屋稅補貼。圖／觀光協會提供
疫情衝擊業者生計，宜蘭縣觀光產業界座談討論，希望透過立委陳歐珀向中央爭取紓困補助。圖／觀光協會提供
疫情衝擊業者生計，宜蘭縣觀光產業界座談討論，希望透過立委陳歐珀向中央爭取紓困補助。圖／觀光協會提供
疫情衝擊業者生計，宜蘭縣觀光產業界座談討論，希望透過立委陳歐珀向中央爭取紓困補助。圖／觀光協會提供
疫情衝擊業者生計，宜蘭縣觀光產業界座談討論，希望透過立委陳歐珀向中央爭取紓困補助。圖／觀光協會提供

宜蘭 交通部 疫情 陳歐珀

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