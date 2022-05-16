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影／東河鄉建新納骨堂 骨灰罈暫放貨櫃屋家屬有意見

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
東河鄉公所秘書李弘宇說明骨灰罈遷移貨櫃屋方案。記者卜敏正／攝影
東河鄉公所秘書李弘宇說明骨灰罈遷移貨櫃屋方案。記者卜敏正／攝影

台東縣東河鄉興昌納骨堂老舊空間不足，鄉公所去年在後方興建新納骨堂，預定今年底完工，近期將拆除舊納骨堂，原800餘座骨灰罈將遷至貨櫃屋暫放，今天舉辦遷移祈福式、法會，但部分家屬認為遷移貨櫃屋有些草率、不尊重先人。

東河鄉長葉啟伸表示，興昌納骨塔骨灰罈臨時遷厝案，之前就有開3次說明會、也貼公告，遷至貨櫃屋只是暫時，相關安全、防水都有考量過、也做了準備，將持續和家屬溝通。

東河鄉公所今天舉辦興昌納骨堂骨灰罈遷移，上午先以天主教、基督教儀式，邀請牧師到場祈福、追思，下午舉辦佛道教法會，不少家屬都到場參加，工作人員會後將依名冊，將骨灰罈遷移到旁邊貨櫃屋暫時安厝，待新納骨堂完工後再遷回。

「做法不夠尊重！」王姓家屬不滿指出，將骨灰罈移到貨櫃屋做法對嗎？難道不能有更好做法？如果貨櫃屋颱風漏水怎麼辦？公所未召開村民大會說明，沒有傾聽家屬建議，村民雖有不同看法，好像只能接受，但他認為這樣子對先人不尊重。

吳姓村民認為，當初規畫興建就應該將這部分考量進去，蓋好主體建築後骨灰罈直接遷入，後再將舊納骨堂拆除，也不必再花錢租貨櫃屋，造成村民憂心漏水或者有風水相關疑慮。

東河鄉興昌納骨塔為地下一層、地上一層的舊建築，內部現有800多個骨灰罈、已經不敷使用，鄉公所規畫多時的東河環保多元葬設施改建工程，位於目前納骨堂後側，去年11月動工、預計今年8月完工，除了主體近600坪建築工程，現舊納骨堂位置將規畫停車場、綠美化空間，另也規畫樹葬區。

東河鄉興昌納骨堂預定年底完工，近期將拆除舊納骨堂，原800餘座骨灰罈將遷至貨櫃屋暫放。記者卜敏正／攝影
東河鄉興昌納骨堂預定年底完工，近期將拆除舊納骨堂，原800餘座骨灰罈將遷至貨櫃屋暫放。記者卜敏正／攝影
台東縣東河鄉興昌納骨堂老舊、空間不足，鄉公所去年開始在後方興建新納骨堂。記者卜敏正／攝影
台東縣東河鄉興昌納骨堂老舊、空間不足，鄉公所去年開始在後方興建新納骨堂。記者卜敏正／攝影
東河鄉興昌納骨堂預定年底完工，近期將拆除舊納骨堂，原800餘座骨灰罈將遷至貨櫃屋暫放。記者卜敏正／攝影
東河鄉興昌納骨堂預定年底完工，近期將拆除舊納骨堂，原800餘座骨灰罈將遷至貨櫃屋暫放。記者卜敏正／攝影

建築 法會 漏水

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