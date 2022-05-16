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花蓮沙灘車橫行海灘引亂象 縣府：輔導業者成立協會

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮近年興起沙灘車活動，業者在沙灘上放置拍照設施，方便遊客拍照，引起外界擔心破壞生態環境。圖／花蓮縣議員楊華美提供
花蓮近年興起沙灘車活動，業者在沙灘上放置拍照設施，方便遊客拍照，引起外界擔心破壞生態環境。圖／花蓮縣議員楊華美提供

近年花蓮興起沙灘車活動，因刺激狂飆快感，又有網美照可拍，吸引業者投資，但沙灘車只有注意事項，缺乏管理辦法，有縣議員質疑影響生態等問題。縣長徐榛蔚表示，每月派員巡查，積極輔導業者成立協會，同時向中央提議修法或制定法令，讓地方有法可依循，才能擬定相關辦法。

花蓮縣議會今天舉行第19屆第7次定期大會，無黨籍花蓮縣議員楊華美針對沙灘車亂象質詢。楊華美表示，在花蓮山與海之間，沙灘車產業是這幾年很流行的戶外活動，業者帶大批遊客在沙灘上騎沙灘車奔馳，也在沙灘、保安林、河灘地跑出好幾條賽道。更在沙灘上放置拍照設施，方便遊客拍攝天空之鏡效果的網美照。

她指出，在沙灘車肆意行駛下，不但會揚起沙塵，還有可能破壞當地生態；且沙灘車的賽道，不僅改變地形地貌，也讓沙灘的質地變得很硬。擺放在海灘的設施，如果捲入海中，就會變成大型海洋廢棄物。

縣府觀光處長張志翔回應，目前北花蓮有19家經營沙灘車，就沙灘車管理而言，交通部觀光局只有注意事項的規範層面，地方政府也只能訂定注意事項法，暫無母法可遵循。而依照縣府訂立的「所轄近海範圍沙灘車活動注意事項」，針對花蓮溪以北至縣界北端，由縣府管理，花蓮溪以南則由東部海岸國家風景區管理處管理。

張志翔表示，縣府與業者、鄉公所，及花蓮林管處等多次協調，從今年4月開始，每月派員巡查，查看業者是否按照注意事項執行，像是破壞保安林，林管處會有罰則；如果有垃圾、設施閒置在沙灘上，則由建設處做行政處分。

張說，由於過去獨木舟業者籌組協會，自治規範成效不錯，因此以同樣方式，輔導沙灘車業者組成協會，盼取得觀光產業與環境生態平衡。

針對沙灘車管理，花蓮縣長徐榛蔚（左）、觀光處長張志翔（右）表示，每月派員巡查，積極輔導業者成立協會，同時向中央提議修法或制定法令。記者王思慧／攝影
針對沙灘車管理，花蓮縣長徐榛蔚（左）、觀光處長張志翔（右）表示，每月派員巡查，積極輔導業者成立協會，同時向中央提議修法或制定法令。記者王思慧／攝影
近年花蓮興起沙灘車活動，目前北花蓮有19家業者經營沙灘車。圖／花蓮縣議員楊華美提供
近年花蓮興起沙灘車活動，目前北花蓮有19家業者經營沙灘車。圖／花蓮縣議員楊華美提供
業者帶遊客騎沙灘車在沙灘、保安林、河灘地跑出好幾條賽道，恐破壞生態環境。圖／花蓮縣議員楊華美提供
業者帶遊客騎沙灘車在沙灘、保安林、河灘地跑出好幾條賽道，恐破壞生態環境。圖／花蓮縣議員楊華美提供
業者擺放在海灘的設施，民眾擔心如果捲入海中，就會變成大型海洋廢棄物。圖／花蓮縣議員楊華美提供
業者擺放在海灘的設施，民眾擔心如果捲入海中，就會變成大型海洋廢棄物。圖／花蓮縣議員楊華美提供

沙灘 花蓮 國家風景區

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