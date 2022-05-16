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沙灘車改變地貌破壞生態 議員批花蓮縣府管理不善

中央社 / 花蓮縣16日電

花蓮鹽寮、三棧溪海灘近年因沙灘車導致風貌改變、生態破壞，花蓮縣府訂有注意事項規範，縣議員楊華美認為有規範無罰則，難有效管理；縣府指母法未完備，只能輔導業者。

花蓮縣議會第19屆第7次定期大會今天進行總質詢議程，由於受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，有25名議員以書面質詢，僅7人維持口頭質詢，議程在今天結束。

無黨籍縣議員楊華美質詢指出，花蓮溪出海口南端、鹽寮嶺頂一帶，原本是花東沿海自然保護區，不知何時變成光禿禿一片，甚至在「七七高地」升起營火、設置迎賓拱門，原本的自然風貌竟然變成沙灘車業者的秘密基地。

楊華美說，沙灘車在鹽寮沙灘上行駛，刻畫出賽道改變海岸的面貌，沙灘車穿梭在保安林之間，影響珍貴鳥類燕鷗育雛，自然生態也遭到破壞。

楊華美表示，今年初辦理會勘時，花蓮縣府觀光處、文化局、農業處、建設處、以及林管處、東管處、農委會水土保持局、環境團體、地主、業者等單位都到場，但卻沒有結論，因為討論不出誰該主事，誰該來規範。

楊華美指出，沙灘是公共財，不應被某些產業占據，近年蓬勃發展的極限運動帶來觀光效應與衝擊考驗縣府如何管理，縣府若無擘劃能力，即明顯失職。

花蓮縣長徐榛蔚答詢指出，山林海域都面臨開放的政策下，滑翔翼、輕航機、飛行傘、SUP等亂象橫生，希望立法院修法，由中央母法先訂立，地方才能依循，縣府已訂定「注意事項」規範。

花蓮觀光處長張志翔解釋，花蓮溪以北至縣界北端海岸由縣府管理，縣府已與相關權管單位多次協調，要求目前19家沙灘車業者要登記、加保險，今年4月起每月均派員巡查；也希望業者組織協會，完善自治力且與村里取得平衡點。

上午議會開議前，表態參選縣議員的陳財能在縣議會門口第2度「10問徐榛蔚」，他說，總質詢議程原定自10日起至25日，竟提前在今天結束，25名議員放棄質詢縣長機會，有違代議政治義務及損害縣民權益。

陳財能指出，花蓮縣自2009年底至今，在傅崐萁家族政治的統治下，人口流失、產業不振、財政紀律敗壞及派系黑箱政治橫行，縣民憤怒卻不敢多言，這是他公開10問縣長的原因。

花蓮 沙灘 徐榛蔚

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