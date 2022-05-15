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基隆市議會改成書面質詢 民眾黨質疑贊同的藍綠議員失職

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議會表決將市政總質詢由口頭質詢改成書面質詢，民眾黨基隆市黨部主委、立委邱臣遠和常籍議員參選人提出質疑。圖／邱臣遠服務處提供
基隆市議會表決將市政總質詢由口頭質詢改成書面質詢，民眾黨基隆市黨部主委、立委邱臣遠和常籍議員參選人提出質疑。圖／邱臣遠服務處提供

基隆市議會表決將市政總質詢由口頭質詢改成書面質詢，民眾黨基隆市黨部主委、立委邱臣遠今天說，因為疫情學童可以視訊上課，市議員不能改成視訊質詢嗎？「沒收」最有效的口頭質詢，改成對於官員不痛不癢的書面質詢，不僅是偷懶，也是辜負人民託付的失職行為。

市議會13日下午開議時，議長蔡旺璉指推動市政、監督市政非常重要，此時此刻維護市民健康更重要；另有多名議員建議把市長施政總質詢，從口頭質詢改為書面質詢，讓市府全心全力投入防疫工作，議會唱名表決，15名議員贊成，8名議員反對，4名議員棄權，表決通過。

邱臣遠說，這次同意改成書面質詢的議員藍綠皆有，顯現基隆長期被藍綠綁架的惡果。請問現在基隆市的防疫政策執行沒有問題嗎？放棄口頭質詢就等於「閹割」了議員應有的職權和義務，只要有民主素養的人都知道，這根本是在放基隆市政府官員「過關」，非常不可思議。

民眾黨基隆市中山區市議員參選人徐佑昇表示，他是剛康復的確診者，非常能感同身受確診市民的不安。疫情如此嚴重，藍綠議員選擇放棄口頭質詢的權利，請問民眾的困境，還有誰能直接向官員「直接有效」地質詢？

民眾黨仁愛區市議員參選人李依芩也說，目前因為疫情衝擊最大的廟口商家以及市場攤販，他們全部有苦說不出，需要政府的支持，結果議員對這些市民竟如視而不見，把唯一可以當面質詢官員的機會給放棄，令人傻眼。

基隆有名2歲確診男童死亡，民眾黨安樂區市議員參選人劉韋巡說，身為人父，完全可以理解防疫資源不足，因而失去孩子有多麼悲痛，這是政策出了問題。信義區參選人紀珈表示，呼籲基隆市政府正視相關問題，避免下個悲劇再出現。

基隆 民眾黨 疫情

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