花蓮長者染疫佔比降低 明開打第四劑疫苗

今天花蓮新增1065人染疫，其中有152人是外縣市，累計13559人確診。縣府表示，65歲以上長者染疫佔比降低，代表防疫做得好；明天安排長輩在醫療院所打第四劑疫苗。縣長徐榛蔚指出，今天有向中央反映，請協助學校和營區成立加強版隔離處所，避免孩子從外地回來增添傳染風險。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，65歲以上長者防疫做得不錯，年齡人口佔比是18.6％，相較確診人口平均值佔比11.7％，以及近7天平均值確診人口10.1％，染疫佔比有降低，這是好現象值得鼓勵。

不過，14歲以下確診佔比有增加的趨勢，在確診人口平均值佔比、近7天平均值確診人口上，分別是14.6％、16.5％，超過人口佔比11.5％。在學校有看到大規模群聚染疫，主要還是家庭群聚，可能是家長容易把病菌帶到家中，讓孩子確診，請大人回到家洗手、洗臉及換衣服等，減少孩子染疫的機會。

疫苗第四劑施打對象為65歲以上長者等，朱家祥指出，65歲到74歲第三劑疫苗覆蓋率66.8％，75歲以上覆蓋率62.4％，跟全國約有9％的差異，希望第三劑疫苗趕快打好打滿，提高覆蓋率，針對打完第三劑者，會安排在醫療院所接種第四劑，比較方便。

徐榛蔚表示，今天在中央流行疫情指揮中心視訊會議上，向中央傳達很多家長心聲，就讀外縣市大專院校的孩子，要回到戶籍所在地居家照護風險很大，是否請教育部、國防部，在學校及營區成立加強版防疫隔離處所居家照護，不用奔波回到戶籍所在地，避免傳染給家中長輩，能安心就地隔離，希望中央能採納此意見。

而在網路上有人謠傳到診所可拿抗病毒藥，還有13家中醫診所拿清冠一號中藥等，朱家祥說，這是不實訊息，請鄉親勿散播，收到該訊息不要轉傳，也告知傳送者這是假消息，依法最高可罰300萬元。