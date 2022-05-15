基隆市議會表決總質詢改書面 王醒之提八問自廢武功？

基隆市議會13日晚間在大會上動用表決，通過把口頭質詢改採書面質詢，是本屆議會動用表決改採書面質詢首例，餘波盪漾。議員王醒之昨在臉書貼文，認為總質詢被「沒收」，他提出「八問」，不解是體恤市長，還是自廢武功？

專家預估疫情將會在下周進入高峰，基隆市議會13日恢復大會，因即將進入總質詢，議員對是否把口頭質詢改為書面質詢，意見不一，晚間激辯2小時無法達成共識，議長蔡旺璉裁示一一唱名表決，最終15票同意、8票反對、4票尊重大會，最後通過改採書面質詢。

從年輕的時候就投入社會運動的王醒之昨晚在臉書發文，認為總質詢被「沒收」，他提出八問：

問1.不是說要與病毒共存嗎？為什麼防疫指揮官林右昌市長可以用疫情為由免去面對面的總質詢？

問2.連陳時中部長都持續到立法院備詢了，為什麼林右昌市長不用？

問3.多位議員提出台北市議會總質詢可以延後兩週進行，為什麼基隆不行？就因為城市博覽會嗎？如果疫情持續，城市博覽會還要辦嗎？

問4.也有議員提出追加預算審查的議程往前挪，把總質詢往後挪，天數不會增加，市長也可兼顧疫情工作，為什麼不行？

問5.讓市議員各自選擇質詢方式，為什麼不行？

問6.市民只能透過市議員反映民情/疫情，我所代表的選民不會同意我放棄總質詢改為書面質詢，而市議會可以用集體決議剝奪憲法所賦予質詢權嗎？

問7. 防疫工作最辛苦的莫過於在基層苦撐的衛政（衛生所）、民政（區公司）、警政、社政人員（及長照機構社工），他們的辛苦很多來自行政流程需要即時調整，但是防疫指揮系統並不一定知道。

問8.還有很多在疫情中同步發生的問題（比方說國道客運停駛危機嚴重影響暖暖區通勤族、比方說機構群聚染疫的問題連續兩年再度發生），可以不用質詢嗎？這用書面質詢得了嗎？兩個月後得到書面回覆來得及嗎？

議員陳薇仲昨晚也說，16日起基隆市全體議員總質詢改為書面質詢，於5月底再行恢復審查會審查追加減預算。此提案一出，幾位議員表示，更改質詢形式為個別議員權利，應交由個人決定，若疫情嚴重，也可參考其他縣市考慮延期。

陳薇仲說，此舉讓人擔憂議會自廢武功，無法即時針對防疫工作提出制度改善並與市長、局處首長進行檢討與建議，許多重要市政議題淪為文書作業，更加重基層負擔。

當天表決名單如下：贊成書面質詢：林沛祥、張秉鈞、張顥瀚、張之豪、蘇仁和、連恩典、童子瑋、藍敏煌、林旻勳、張芳麗、秦鉦、陳宜、莊敬聖、鄭文婷、鄭愷玲。