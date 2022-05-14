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送愛不只待用餐 基隆高中家長捐「待用快篩」助清寒生

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
送愛不只待用餐，基隆高中家長捐「待用快篩」 助清寒生。圖／取自基隆高中臉書
送愛不只待用餐，基隆高中家長捐「待用快篩」 助清寒生。圖／取自基隆高中臉書

許多餐廳有「待用餐」，善心人士先支付餐飲費用給店家，讓需要幫忙或陷困境的民眾可以溫飽，近來疫情嚴重，國立基隆高中多位家長，也有同樣理念，捐贈「待用快篩」提供給需要的基中清寒學生使用。

餐廳「待用餐」作法，提供收入減少、失業，或三餐無以為繼、難以溫飽的人們支付食物的費用，捐助者與收受者不認識，但透過「待用餐」的機制溫暖彼此，如今也有「待用快篩」。

基中表示，學校目前雖有獲得教育部與教育處配發的試劑，但都須依規定發放，資源相當珍貴，而離開學校後，一個100元的快篩試劑需要排隊，孩子還不一定買的到，雖然超商比較好買到，但是一個180元對基中清寒的學生是個很大的負擔，對某些孩子而言，買快篩是買不到跟買不起的事情。

基中指出，當年大家搶酒精、搶口罩時，校友會就立刻幫助學校取得數千個口罩，並發給學生每人1瓶酒精。而這一次家長會李俊宏榮譽會長與205班林媽媽等為學校雪中送炭，李俊宏贈送75組快篩試劑，其他熱心家長、熱心老師也一共募集了約100組快篩試劑，供基中需要的孩子領取「待用快篩」。

學校表示，疫情不知何時才會趨緩，何時才能擺脫疫情的烏雲見到陽光，然而家長們與老師們的愛心已經如同陽光一樣溫暖孩子的心。

送愛不只待用餐，基隆高中家長捐「待用快篩」 助清寒生。圖／取自基隆高中臉書
送愛不只待用餐，基隆高中家長捐「待用快篩」 助清寒生。圖／取自基隆高中臉書

快篩試劑 疫情 口罩

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