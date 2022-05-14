花蓮慈濟科大16日起恢復實體上課 東華遠距教學為主

教育部昨天同意，因應疫情，全面開放各大學可停止實體課程，採遠距教學到學期末，不須報部。花蓮東華大學主要採全面遠距教學，慈濟科技大學則決定16日起除少數班課外，全面恢復實體上課。

東華大學公告，將採兩階段防疫授課演練，5月16日至6月5日，實習及實作類課程授權教師與學生討論後決定上課方式，其他課程均採線上；6月6日至19日，所有課程含考試都採線上辦理。

慈濟科技大學昨天最新防疫公告，5月16日起恢復實體上課。至於護理系五加二專班，以及進修部護理系花蓮班、大林班，由於學生與醫院確診個案有接觸機會，16日至22日仍採預防性遠距教學。

不過，慈科大將全面恢復上課引起部分家長疑慮，邱姓家長擔心，學生通勤、校園生活都有染疫風險，不少大學為學生安全都宣布遠距，慈濟科大沒有，防疫作為仍然鬆散，還宣稱是要兼顧防疫和教學，她希望校方好好檢討，保護學生也讓家長安心。

但也有網友認為，學校有其考量，尤其很多技術操作課程必須實體上課，再加上大學生都打過疫苗，實在不需要過度擔心。校方則表示，教育部昨天傍晚才宣布可採遠距教學至期末，目前仍以13日最新防疫公告為準。