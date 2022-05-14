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國小學童想買鞋、做蛋糕謝家人 宜縣府助圓夢

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
三星國小五年級偕同學發現，平時照顧自己的阿公、阿嬤看東西很吃力，想讓他們有老花眼鏡看得清楚。圖／宜蘭縣政府教育處提供
三星國小五年級偕同學發現，平時照顧自己的阿公、阿嬤看東西很吃力，想讓他們有老花眼鏡看得清楚。圖／宜蘭縣政府教育處提供

明天是國際家庭日，宜蘭縣家庭教育中心攜手宜蘭縣家長會長協會，推出愛家515「幸福家庭圓夢計畫」，12位小朋友與家人一起買鞋、做蛋糕、拍全家福等實際行動，向家人傳遞心意，今天在北成國小發表階段性成果，播放影片紀錄著每個家庭的圓夢過程。

幸福家庭圓夢計畫有上百位學生踴躍報名，最後選出12人，分別為三星國小、力行國小、蘇澳國小、碧候國小、大福國小、北成國小、南安國小、大洲國小、公正國小與蘇澳國小的學生。

縣府教育處指出，小朋友提出的夢想，都是在生活中對家人的愛與關心，4月迄今已完成5件計畫，其餘因疫情耽擱，也承諾將在年底前一圓他們的夢想。

「給爸爸的禮物」公正國小二年級李同學，知道其父工作辛苦，想買外套、好穿的鞋讓爸爸工作時不冷、比較不累；「爸爸媽媽的小幫手」蘇澳國小四年級郭同學，深知父母晴雨都要做生意，希望幫忙早點賣光地瓜和玉米，讓他們早點回家休息。

「母親節的驚喜」公正國小二年級林同學，祖母總是捨不得吃好吃的東西，想親手做蛋糕送作母親節禮物；「老花眼鏡傳心意」三星國小五年級偕同學發現，平時照顧自己的阿公、阿嬤看東西很吃力，想讓他們有老花眼鏡看得清楚；「幸福拍一下」力行國小六年級閻同學由祖母照顧，希望能一起拍全家福作為國小畢業回憶。

縣長林姿妙表示，幸福家庭圓夢計畫讓孩子透過實踐，懂得愛與知足，還有感恩自己的父母。宜蘭縣家長會長協會黃光儀理事長說，透過募集社會資源，與孩子共同實踐夢想，特別有意義。

蘇澳國小四年級郭同學深知父母晴雨都要做生意，希望幫忙早點賣光地瓜和玉米，讓他們早點回家休息。圖／宜蘭縣政府教育處提供
蘇澳國小四年級郭同學深知父母晴雨都要做生意，希望幫忙早點賣光地瓜和玉米，讓他們早點回家休息。圖／宜蘭縣政府教育處提供
宜蘭縣家庭教育中心攜手宜蘭縣家長會長協會，推出愛家515「幸福家庭圓夢計畫」，12位小朋友與家人一起買鞋、做蛋糕、拍全家福等實際行動，向家人傳遞心意，今天在北成國小發表階段性成果。圖／宜蘭縣政府教育處提供
宜蘭縣家庭教育中心攜手宜蘭縣家長會長協會，推出愛家515「幸福家庭圓夢計畫」，12位小朋友與家人一起買鞋、做蛋糕、拍全家福等實際行動，向家人傳遞心意，今天在北成國小發表階段性成果。圖／宜蘭縣政府教育處提供
力行國小六年級閻同學由祖母照顧，希望能一起拍全家福作為祖孫倆和其國小畢業回憶。圖／宜蘭縣政府教育處提供
力行國小六年級閻同學由祖母照顧，希望能一起拍全家福作為祖孫倆和其國小畢業回憶。圖／宜蘭縣政府教育處提供
公正國小二年級林同學說，祖母總是捨不得吃好吃的東西，想親手做蛋糕送作母親節禮物。圖／宜蘭縣政府教育處提供
公正國小二年級林同學說，祖母總是捨不得吃好吃的東西，想親手做蛋糕送作母親節禮物。圖／宜蘭縣政府教育處提供
公正國小二年級李同學知道爸爸工作辛苦，想買外套、好穿的鞋讓他工作時不冷、比較不累。圖／宜蘭縣政府教育處提供
公正國小二年級李同學知道爸爸工作辛苦，想買外套、好穿的鞋讓他工作時不冷、比較不累。圖／宜蘭縣政府教育處提供

蘇澳 夢想 宜蘭

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