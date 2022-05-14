基隆市民廣場PCR篩檢站 快篩陽民眾有症狀可直接領藥

基隆市今天新增確診人數是2004例，市長林右昌宣布，市民廣場快篩陽PCR篩檢站自16日起擴大服務，做PCR篩檢的同時也提供有症狀者藥物治療，由駐站醫師給藥。

林右昌說，為避免大量民眾前往醫院急診處篩檢，造成急診壅塞，影響中重症醫療量能，因此宣布市民廣場快篩陽PCR篩檢站自下16日起擴大服務，做PCR篩檢的同時也提供有症狀者藥物治療，民眾可攜帶健保卡及部分負擔80元（免掛號費）到市民廣場篩檢站，由駐站醫師給藥。

此外，市府表示，衛生局為利民眾採檢後，如確診就可立即提供居家醫療照護服務，結合基隆長庚醫院、部立基隆醫院及基隆市立醫院，於領藥時在藥袋上提供「居家醫療照護服務自我申請快速通道」，民眾可以掃描QR code或加入衛生局醫政科LINE好友(ID:@244vamnx)，及撥打居家關懷服務專線02-2425-1560洽詢。

另外，基隆市轄內4家專責醫院及2家核心藥局、7家衛星藥局都已配給口服抗病毒藥物(輝瑞Paxlovid)；自5月6日起，已開立Paxlovid 289人次、莫納皮拉韋70人次。

林右昌說，本市自去年起多次針對長者造冊提供集中施打服務，不僅廣受市民好評，也讓本市的疫苗施打率在本島各縣市名列前茅，第一劑接種率達84.4%、第二劑接種率80.4%，第三劑(追加劑)也達63.8%。

針對中央近日開放長者施打第二劑追加劑，許多民眾建議市府再開設集中施打站，林右昌表示，由於基隆在今年1月中針對長者造冊集中施打，依照規中央定需間隔滿150天才可進行第二劑追加劑施打，因此基隆的疫苗集中施打站最快要到6月中後才能開設。