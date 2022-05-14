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台東+426又有機構群聚3確診 累積1醫院3養護機構

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣今日426人確診。記者卜敏正／翻攝
台東縣今日426人確診。記者卜敏正／翻攝

台東縣今日確診創新高，新增426名確診者，336名民眾戶籍或居住地在台東、90名為外縣市醫院通報。從疫調結果年齡介於0至93歲，昨再新增1住宿型機構群聚感染、3確診、56人採陰居家隔離，另蘭嶼、綠島各增加15、12例也讓地方憂心，目前全縣居隔仍有1610人。

台東縣衛生局表示，縣內昨再新增1住宿型機構群聚，1員工因家人確診自主快篩陽性通報機構，同日機構內亦出現1發燒住民，送往醫院檢驗後確診，緊急針對該樓層區域進行篩檢，57人中又有1同房住民確診，目前該機構共計3人確診，其餘56人採檢陰性，已完成居家隔離匡列及分流。

另外，日前出現第1間養護機構及兒少機構無新增確診個案，第2間養護機構則新增1名確診個案之密切接觸PCR採檢陰轉陽，個案累計16名(員工6名；住民10名)。衛生局仍持續監測並要求機構內落實環境清潔等感控流程，避免群聚擴大。

馬偕某樓層病房群聚事件，新增1人確診，為居家隔離接觸者第4天陰轉陽，已轉移至專責病房照顧，該個案的3位接觸者PCR為陰性，累計共26人確診（病人14名、陪病8名、員工4名）。該病房將持續暫停出入，並定期採檢，人員分艙分流管理。衛生局仍會持續監測並要求機構內落實環境清潔等感控流程，避免群聚擴大。

今日校園確診新增45生、3師，累計共521生、55師。在調整停止實體上課學校部分: 電光國小附幼全園停課至5/16、萬安國小附幼全園停課至5/16。

台東縣確診者收治現況。記者卜敏正／翻攝
台東縣確診者收治現況。記者卜敏正／翻攝

居家隔離 衛生局 台東

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