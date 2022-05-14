花蓮改良種芒果因雨受損 農委會啟動現金救助

受到今年2、3月多日降雨影響，花蓮市改良種芒果出現遲發性著果不良等情形，農委會公告花蓮市果農可申請現金救助，每公頃新台幣9萬元，受理時間至5月23日止。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯今天告訴中央社記者，花蓮市種植改良種芒果愛文，面積約0.4公頃，因2、3月降雨不斷影響，造成遲發性著果不良等情形，經現勘受災面積約0.4公頃，受災面積內災損程度約30%。

行政院農委會13日公告，花蓮市改良種芒果辦理2月下旬及3月下旬霪雨農業天然災害現金救助地區，受災農友今天起至5月23日，至公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明，例假日照常受理，協助受災農友儘早復耕復建。

陳淑雯說明，依農業天然災害救助辦法規定，花蓮市受損改良種芒果救助額度每公頃為9萬元，農友損失率達20%以上者，檢具相關文件至土地所在地的公所辦理。

截至目前為止，因2、3月降雨造成花蓮農損項目包含玉里鎮、瑞穗鄉及花蓮市改良種芒果；玉里鎮、瑞穗鄉西瓜等品項皆達農委會現金救助標準。