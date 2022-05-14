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柯文哲參加議員參選人總部成立 被問基隆選情低調
民眾黨基隆市安樂區議員提名人劉韋巡今天下午在基金一路成立競選總部，現場舞獅祝賀相當熱鬧，雖然下雨，人潮相當多。民眾黨主席、台北市長柯文哲到場，他逐一和各提名的參選人拍照，但低調沒有上台，媒體詢問他有關基隆市長、議員選情，柯沒有回應。
劉韋巡競選總部今天下午2點剪綵成立，地方人士、社團等出席相當熱絡，無黨籍基隆市長參選人黃希賢也到現場。柯文哲約在下午12點半提早到達，但直接進入總部內與立委邱臣遠、黨部人員及多位地方人土開會。
柯文哲和各區議員提名參選人拍後參觀一下即驅車離去，低調沒有上台，媒體詢問他有關基隆市長、議員選情如何看，柯沒有回答。立委邱臣遠表示，今天基隆行程不公開，沒有安排受訪。
民眾黨基隆市黨部表示，今天柯主席為私人行程，全程不公開不接受媒體採訪。
邱臣遠會不會代表民眾黨參選基隆市長？邱臣遠先前曾表示，「不怯戰，不懼戰，民眾黨只要能夠得到市民的支持、地方的肯定，一定會推出候選人」，今天對選舉問題，他沒有多做回應。
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