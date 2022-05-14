督導換約被指怠職判休職1年半 花蓮地政處長上訴爭公道

花蓮地政處長吳泰焜因任職國有財產署期間國有地遭占用案件被指怠職，遭懲戒法院判處休職1年半。吳泰焜今天喊冤說，此案緣於東湖農場國有地遭民眾占用，當時他是國產署北區分署花蓮辦事處主任，接獲檢舉立即派員勘查並送辦，卻被以「固守法令不知變通」為由遭不合理重懲，相較前檢察官翹班帶女到摩鐵還浮報加班費，輕輕罰俸4個月，讓他氣憤難平，已提上訴，希望二審還他公道。

吳泰焜說，全案緣於監察委員蔡崇義於107年10月間調查花蓮縣東湖農場範圍內，部分國有土地遭林姓男子承租687平方公尺作掩飾，擴大占用逾6萬平方公尺國有土地。監委認為他未提醒同仁不應依照規定辦理換約，導致擴占，是「固守法令不知變通」，要求懲處相關失職人員，國産署原本記申誡，監察院認為太輕，改為記過兩次，還要求移送懲戒。

他表示，該土地早在民國100年間就由國產署北區分署與承租人訂約，其餘未出租部分，北區分署在106年9月接獲檢舉遭人占用，他立刻派員勘查確認占用事實，隔年1月就送花蓮縣調查站偵辦，已遏阻占用人停止營業，也就是說，監委調查前已作適法處理，何來說他提前換約續租導致擴大占用？邏輯根本不通，內容矛盾、倒果為因。

吳泰焜強調，基地出租是分層負責，由承辦人、股長核定，不須主任批核，卻要他負所有責任，還被移送懲戒。更何況他已積極處理，卻被以「固守法令不知變通」遭到重懲，讓他難以接受，質疑按規矩做事被說不知變通，這難道不是「制度殺人？」

他還說，休職是指休其現職，停發薪俸，也不能申請退休、或到其他機關任職，就算復職，2年內不得晉敘、陞任或遷調主管職務，對公務員是非常嚴厲處分。懲戒法院對沒有涉及任何刑案的他重懲休職1年半，等於要他失業回家吃老本，相較之下，輕判翹班帶女上摩鐵還浮報加班費的檢察官罰俸4個月，判決公平性何在？

縣府同仁也為吳泰焜抱不平，有人以近日監察委員被批違背「一事不再理」原則，二度彈劾偵辦「立委段宜康吞曲棍球案」的檢察官陳隆翔一事，認為不合理的懲戒，將嚴重打擊固守法令的公職人員士氣，希望二審能還吳泰焜清白。