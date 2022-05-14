宜大神農市集今開幕 在地有機、友善農產品吃健康

國立宜蘭大學以農立校，今年成立「宜大神農有機及友善農民市集」，集結在地逾20位優質農友，販售健康、無毒的蔬果與農產品，是縣內最大規模販售有機、友善農產品的平台，3月試營運迄今頗受好評，已有不少老顧客。

該市集今天開幕，固定每周六早上9點到下午3點在學生活動中心擺攤，將不定時舉辦滿額送禮、食農教育DIY體驗。

宜蘭大學農業人才濟濟、技術資源豐富，校方搭起消費者與生產者間橋梁，評選縣內在地且符合驗證資格的農友加入，成立了宜大神農有機及友善農民市集，以「有機環保、友善環境、地產地消」為理念，讓民眾購買新鮮當令蔬果之外，也能了解產製歷程。

市集今天開幕，縣長林姿妙、宜大校長吳柏青，農糧署東區分署長徐煇妃等人共襄盛舉，宣傳宜蘭「有機、友善攏滴甲」，邀請民眾來買菜、吃健康，現場農產品愛心義賣活動所得，全數捐給宜蘭家扶中心做公益。

宜蘭大學校長吳柏青指出，成立農民市集是責任的開始，兼顧品質與產品安全，確實要投入相當心力和經費；最重要目的是讓消費者能買到優質產品，還要讓農民賺錢，市集才能永續經營。市集不只聚集有機農友，宜大師生也會分享其優質產品。

宜蘭青農聯誼會副會長林涵榆表示，市集能讓農民與消費者一對一分享有機農產品的理念，開幕後的推廣效益指日可待。羅東鐘小姐表示，平時常去傳統市場採買，聽朋友推薦宜大神農市集不少有機產品，今天第一次來逛，覺得價格相當優惠。

徐煇妃指出，宜蘭是帶動有機農業發展的先驅，宜大推廣不遺餘力，縣府更讓機蔬菜進到校園。縣長林姿妙表示，宜蘭縣以農為主， 縣府支持有機、友善農業，學生營養午餐每周2天吃的是在地有機蔬菜。