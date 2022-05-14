饒慶鈴放魚苗驚見「海洋生殖器」志工說明生態保育成果

台東縣政府今天在「富山漁業資源保育區」辦理汙水工程完工及「嘉鱲魚苗放流」活動，縣長饒慶鈴走入淺海放流魚苗時，驚見俗稱「海洋生殖器」長條狀海參，志工說明這是保育成果之一，她感謝志工全心投入，為富山保育區付出、讓台東更美。

台東富山漁業資源保育區範圍從台11線「潮來橋」至該線151.9公里處沿岸，向外延伸500公尺海域，範圍內不可採捕任何水產生物，縣府為減少汙染源，推動保育區家庭汙水接管，將上遊商家、家庭汙水集中處理排放，今天宣布啟用，並由饒慶鈴、卑南鄉長許文獻、台東區漁會總幹事李振元等人共同放流2萬4000尾嘉鱲魚苗。

饒慶鈴表示，富山保育最該感謝的就是一群無私付出的志工，他們用「龜毛」保育觀念，提醒並協助縣府推動海洋生態保育，讓地方海洋資源更豐富，車渠貝復育效果非常好，保育不只讓當地環境變好，也成為地方特色、吸引更多人加入保育行列。

許文獻說，從小住富山附近，兒時候沒有保育觀念，經常把魚抓回家養，長大之後才知道這是錯誤的，現在抱持贖罪心理，推動地方生態保育，鄉長卸任後將回到富山當志工，為生態保育盡一份力。