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梅雨鋒面到來 第八河川局啟動科技防災應變
中央氣象局發布首波梅雨鋒面將滯留台灣附近，局部地區恐出現致災雨勢，水利署第八河川局今天啟動科技防災技術，來監控台東縣境內河川水位變化，及早預防災害發生。
水利署第八河川局指出，科技防災技術為全天候24小時監控水位，即時提供洪水預警，目前監測卑南溪、新武呂溪、太麻里溪、金崙溪及大武溪等河川，同時在易淹水地漥地區同步監測。
該科技防災系統包括即時觀測與預報降雨歷線、CCTV影像監控、淹水熱點預布路面淹水感知器及移動式抽水機、防汛備塊分佈等多樣動樣圖資，皆可使防汛人員不管於內外業，隨時掌握可能災害潛勢。
另農委會台東區改良場也針對梅雨到來，展開農作監測，呼籲農友雨後釋迦、水稻等重要經濟作物要做好防治措施。雨後藥劑防治，噴藥前，應先適當修剪枝條，保持通風，減少病害蔓延，並使藥劑容易到達樹冠內部。
做好清園管理工作，勿將修剪後之殘枝落葉堆積於樹幹基部，尤其罹病果實切勿隨意丟棄於果園，可以黑色塑膠袋集中，藉由曝曬高溫殺死病原菌，或移出果園，降低罹病風險。
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