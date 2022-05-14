花蓮舊菸葉廠活化 議員張美慧建議納入兒童運動中心
花蓮縣政府向中央爭取經費，將閒置20多年的吉安舊菸葉廠活化為運動休閒園區，縣議員張美慧提議納入兒童運動中心規畫，為縣內3萬多名兒童量身打造專屬運動空間。縣長徐榛蔚說，花蓮地形狹長，縣府目前致力推動一鄉鎮一親子館，不限年齡層全家都能使用。
舊菸葉廠位於吉安鄉仁里村，有近70年歷史，自2000年裁撤後即荒廢。縣政府向花東地區永續發展基金爭取到第一期經費6700萬元辦理活化，第一期將施作環狀PU跑道、多功能草坪、槌球場、部落聚會所等，目標是下半年開放民眾入內散步、健身。
張美慧表示，重視兒童權益是世界性潮流，台灣的《兒童及少年福利與權益保障法》、聯合國《兒童權利公約》，都明定要保障兒童享有休閒以及娛樂的權利及平等機會。花蓮0到12歲兒童有3萬多人，占人口1成，但縣內沒有專屬兒童運動場所。
她指出，縣府推動在舊菸葉廠成立運動休閒園區，但許多室內外運動設施及設備，幾乎都為大人打造，不適合兒童運動使用，建議縣府活化時規畫納入兒童運動中心，量身打造專屬的設施、場地、課程、師資等，讓縣內孩童有安全運動場地，從小培養運動習慣，強健體魄，若能成真，也將是東台灣首座兒童運動中心。
徐榛蔚說，花蓮南北狹長，交通不便，因應特殊地形，縣府規畫一鄉鎮一親子館或幼托、祖孫館等，做多功能使用，目前在幾個鄉鎮已完成或者規畫中。
她指出，體育署限制10萬人以上才能興建國民運動中心，花蓮確實沒有這個條件，但也積極爭取到1億元經費，將花蓮縣身障福利服務中心游泳池改建為全民運動館，屆時館內設施都會涵蓋各個年齡層。
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