他求職屢碰壁參加機械製圖班 成知名鋼鐵技師工作穩定

原本從事水電工程監工的小恩（化名），因對工作環境不適應離職，他雖努力找工作，但缺少一技之長他求職屢屢碰壁。經基隆就業中心六堵分站尋求協助後，報名「電腦輔助機械製圖班」職前訓練課程，從完全沒有電繪基礎到考取證照，結訓後獲得到知名鋼鐵工業公司雇用，表現不錯，他感謝製圖班課程讓他學到新工作需要的技能。

基隆就業中心表示，小恩自離開水電工程公司後至少投了上百封履歷，但都未能找到合適的工作。黃姓就業服務員發現他希望能在室內辦公環境上班，卻缺少相關的職能。經過職業興趣等施測後，他對機械的偏好，適合從事電腦製圖相關工作，協助報名「電腦輔助機械製圖班」，這個班提供的課程很受企業歡迎。

小恩對電腦製圖一竅不通，但職訓老師從初學者角度教導，將理論簡化為易理解的範例並詳加解說。在為期半年的培訓課程中，紮實的基礎訓練及電腦繪圖、電腦立體製圖等實作專業技能訓練，讓小恩熟悉AutoCAD、SolidWorks、Creo軟體的應用，他順利考取電腦輔助機械設計製圖證照。

結訓後不久，他獲某家知名鋼鐵工業公司聘為電腦NCT沖床技師。小恩說，現在的工作常常會運用到AutoCAD繪製製程工單圖，在職訓期間學到的技能讓他游刃有餘，才能順利轉換跑道。

基隆就業中心主任盛慧中表示，想要有好工作要有一技之長，求職者必須透過不斷學習才能跟上。六堵職訓教室開辦職訓課程，提供失(待)業者學習一技之長以順利進入職場，111年度下半年8月開辦免費的自辦職前「辦公室數位行銷（六堵訓練教室）第1期」已開始受理報名，歡迎失(待)業求職朋友把握職業訓練的機會，踴躍報名參加。詳情請逕上「台灣就業通」官網查詢，網址為https://www.taiwanjobs.gov.tw。或洽詢基隆就業中心六堵分站服務專線(02)24515020分機3381報名。