全國首例！基隆疫情下周高峰 市議會表決將總質詢改書面

專家預估疫情將會在下周進入高峰，基隆市議會昨天下午恢復大會，因即將進入總質詢，議員對是否把口頭質詢改為書面質詢，讓市長林右昌專心防疫，兩派意見不一，晚間激辯2小時無法達成共識，議長蔡旺璉裁示一一唱名表決，最終15票同意、8票反對、4票尊重大會，通過改採書面質詢，這是本屆議會動用表決改採書面質詢的首例。

有議員主張，因為市長要來出席議會，已停開多日防疫記者會，影響防疫工作進行，希望讓專心去防疫，且疫情嚴重，再開總質詢也有風險，質詢可採書面或延後。

但有多位議員認為改為書面就流於行式，沒有市長立即回答，僅書面只是流於各單位的報告，沒有意義，剝奪議員總質詢權益，疫情尚未嚴重到不能質詢，動用表決實在不妥，傷議會同仁和氣。

雙方意見不一，僵持不下。議長蔡旺璉讓議員充分發言，兩度休會協商，最終仍無結果，原本裁示交由程序委員會成員今天討論，但議員認為協商結果仍需送大會確認，蔡旺璉決定一一唱名表決。

經議事組統計，贊成維持口頭質詢有陳薇仲、何淑萍、王醒之、呂美玲、張淵翔、莊榮欽、宋瑋莉、韓世昱等8人。

贊成改為書面質詢有林沛祥、張秉鈞、張顥瀚、張之豪、蘇仁和、連恩典、童子瑋、藍敏煌、林旻勳、張芳麗、秦鉦、陳宜、莊敬聖、鄭文婷、鄭愷玲等15人。

尊重大會決議有莊錦田、楊秀玉、陳明建、張耿輝等4人。