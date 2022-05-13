宜蘭血荒A、O型最缺 明後天捐血拿電影票、牛排券

國內疫情升溫，確診數不斷攀升，不少民眾因隔離無法捐血，也有人、減少接觸或身邊親友染疫等因素，降低捐血意願，這使得宜蘭血庫拉警報，目前除了B型還有4至7天庫存量，其餘3種都剩不到4天的量，且以A型、O型最缺。

宜蘭捐血站長戴靜宜指出，宜蘭地區每個月平均需求量3600袋。由於宜蘭捐血站平日的捐血民眾不多，有時僅個位數，若再加上羅東民眾服務社前的捐血車，一個月要達1000袋還是有困難，因此假日才會攜手公所、社團、企業等單位舉辦捐血活動。

她提到，宜蘭4月份捐血量3940袋，近來疫情關係，5月起不少學校、團體陸續取消活動，使得捐血場次驟減，各血型都低於7天安全庫存量。

今天來捐血的民眾，有人知道現在缺血，特別在休假日前來，也坦言疫情期間，身邊親友居家隔離或確診等情形，確實會影響捐血意願。

宜蘭捐血站護理師林韋妡指出，民眾捐血完後，會拿到一張良心回電的小卡，若後續快篩發現陽性要回電，站內會攔截該血品，以免讓其他病患使用到。