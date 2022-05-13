等了半世紀 台東加津林部落有自來水了

台東縣大武鄉加津林部落，因地勢高長期來沒有自來水，經台東縣政府爭取經費架設水管，今天終於有自來水了，村民以辦喜事的心情慶祝、歡呼。

「我們終於等到自來水了」加津林部落村民今天看著水龍頭流出自來水，感動又興奮，村民說「等了半世紀部落終於有自來水，不用再飲用山泉水」。

前往主持通水典禮的台東縣長饒慶鈴表示，每逢夏日及冬季乾旱季節，加津林部落既有的簡易自來水系統蓄水量（山泉水）便不敷使用，部落居民長期飽受民生用水不足之苦，又因部落地區地處偏遠且地勢高以致工程經費過高，不符經濟部計畫經費規定，以致爭取中央經費受阻。

縣政府於民國109年向經濟部水利署爭取「無自來水地區供水改善計畫」經費補助，今日進行加津林部落自來水通水典禮，至少有54戶居民受益。

饒慶鈴表示，3年多來縣府爭取投入新台幣4.4億元經費改善民眾用水品質，包括46件自來水延管工程，預計至112年底完成鋪設47.6公里延管，以及簡易自來水改善工程，並進行用戶設備外線補助，受益戶總計達4533戶，自來水普及提升率為全國第三。