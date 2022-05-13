快訊

全院都收確診者 柯文哲宣布：和平醫院轉成防疫醫院

北韓疫情爆發「不明發熱」？35萬確診破口之謎

等了半世紀 台東加津林部落有自來水了

中央社 / 台東縣13日電

台東縣大武鄉加津林部落，因地勢高長期來沒有自來水，經台東縣政府爭取經費架設水管，今天終於有自來水了，村民以辦喜事的心情慶祝、歡呼。

「我們終於等到自來水了」加津林部落村民今天看著水龍頭流出自來水，感動又興奮，村民說「等了半世紀部落終於有自來水，不用再飲用山泉水」。

前往主持通水典禮的台東縣長饒慶鈴表示，每逢夏日及冬季乾旱季節，加津林部落既有的簡易自來水系統蓄水量（山泉水）便不敷使用，部落居民長期飽受民生用水不足之苦，又因部落地區地處偏遠且地勢高以致工程經費過高，不符經濟部計畫經費規定，以致爭取中央經費受阻。

縣政府於民國109年向經濟部水利署爭取「無自來水地區供水改善計畫」經費補助，今日進行加津林部落自來水通水典禮，至少有54戶居民受益。

饒慶鈴表示，3年多來縣府爭取投入新台幣4.4億元經費改善民眾用水品質，包括46件自來水延管工程，預計至112年底完成鋪設47.6公里延管，以及簡易自來水改善工程，並進行用戶設備外線補助，受益戶總計達4533戶，自來水普及提升率為全國第三。

台東 饒慶鈴

延伸閱讀

傳言參選台東縣長 廖國棟臉書聲明無競選想法

饒慶鈴縣政報告台東進步成績 議員：缺疫情及未來願景

微型保險雪中送炭 台東縣免費納保萬人已理賠222萬元

60歲上長輩可免費配老花眼鏡 朱立倫台東推敬老眼鏡

相關新聞

不滿新建垃圾轉運站 花蓮吉安居民赴議會拉白布條抗議

花蓮縣政府核准民間業者在吉安鄉新建兩座廢棄物貯存轉運站，引發附近居民不滿，今天到縣議會陳情抗議要求撤照。縣府回應為密閉廠...

花蓮血庫拉警報 縣府贈600張職棒門票捐血就能兌換

花蓮近日血庫拉警報，各血型都低於7天安全庫存量，縣政府提供5月下旬在花蓮登場的中華職棒票券3場次共600張，送給捐血民眾...

客運歪斜行駛國道被酸頭文字D 大都會：故障車沒載人

大都會客運公司國道客運9026路線，有一輛車日前被民眾拍到在高速公路上歪斜行駛，讓人捏一把冷汗，質疑「會不會倒下來，頭文...

基隆將建置兩座專屬犬隻寵物公園 首處選定碧砂漁港

基隆市很多飼養毛小孩的民眾爭取多年設置寵物銀行，市府積極規畫尋覓合適地點，將建置2處專屬犬隻活動之寵物公園，今年編列12...

黃金開挖案程序惹議 部落族人要求縣府不得再同意開挖

台東知本捷地爾健康段1040黃金開挖案，本月5日開挖到期，業者未如願挖出黃金寶藏，並向國產署重新申請開挖。卑南族卡大地布...

宜18線拓成雙車道 明年11月完工

鄉道宜18線連結宜蘭市到壯圍鄉，是當地重要的東西向交通道路，然而其中有2.6公里僅單線雙向、路幅窄，會車不便也易造成交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。