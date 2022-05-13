快訊

疾管署主秘PCR遭爆特權插隊？ 周志浩曝有「這緊急需求」

第四劑疫苗來了！最快下周開打 2對象接種需間隔5個月

花蓮血庫急缺 捐血贈職棒門票

中央社 / 花蓮縣13日電

花蓮血庫各血型都低於7天安全庫存量，為鼓勵民眾捐血，花蓮縣政府贊助600張職棒票券，14日至20日、22日至24日到花蓮捐血站捐血，就可獲5月底在德興棒球場的職棒門票。

全台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數增高，花蓮捐血站站長蔡佳芊今天接受媒體聯訪指出，今天上午總庫存量僅剩3.5天，A型僅2.6天、B型5.2天、O型3.1天、AB型3.6天，都已到急缺狀態。

蔡佳芊指出，花蓮平均每月用血量3700袋，COVID-19

疫情爆發前，以往1個月能募到3000袋，加上台北血庫調血支援，隨著本土疫情確診數持續攀升，上月只募到2300袋，昨天只有20袋，庫存量嚴重不足。

花蓮縣政府贊助600張職棒票券，送出5月27日至29日在德興棒球場登場的樂天桃猿與統一7-ELEVEn獅賽事，每場次有200張。

蔡佳芊表示，5月14日至20日、22至24日的上午8時30分至下午5時，到花蓮捐血站捐血，捐250CC就送1張、500CC送2張「良心回電小卡」，可依標記場次兌換入場券，送完為止。

花蓮 捐血 疫情

延伸閱讀

花蓮吉安增設事業廢棄物轉運站 居民抗議籲撤照

花蓮血庫拉警報 縣府贈600張職棒門票捐血就能兌換

花蓮、南投大雨特報 注意雷擊及強陣風

花蓮無合法寵物火化設施 縣府允尋合作機會

相關新聞

客運歪斜行駛國道被酸頭文字D 大都會：故障車沒載人

大都會客運公司國道客運9026路線，有一輛車日前被民眾拍到在高速公路上歪斜行駛，讓人捏一把冷汗，質疑「會不會倒下來，頭文...

不滿新建垃圾轉運站 花蓮吉安居民赴議會拉白布條抗議

花蓮縣政府核准民間業者在吉安鄉新建兩座廢棄物貯存轉運站，引發附近居民不滿，今天到縣議會陳情抗議要求撤照。縣府回應為密閉廠...

花蓮血庫拉警報 縣府贈600張職棒門票捐血就能兌換

花蓮近日血庫拉警報，各血型都低於7天安全庫存量，縣政府提供5月下旬在花蓮登場的中華職棒票券3場次共600張，送給捐血民眾...

花蓮、南投大雨特報 注意雷擊及強陣風

中央氣象局發布大雨特報，鋒面接近，易有短延時強降雨，今天南投及花蓮山區有局部大雨發生的機率，中南部地區亦有局部較大雨勢，...

基隆將建置兩座專屬犬隻寵物公園 首處選定碧砂漁港

基隆市很多飼養毛小孩的民眾爭取多年設置寵物銀行，市府積極規畫尋覓合適地點，將建置2處專屬犬隻活動之寵物公園，今年編列12...

黃金開挖案程序惹議 部落族人要求縣府不得再同意開挖

台東知本捷地爾健康段1040黃金開挖案，本月5日開挖到期，業者未如願挖出黃金寶藏，並向國產署重新申請開挖。卑南族卡大地布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。