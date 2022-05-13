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不滿新建垃圾轉運站 花蓮吉安居民赴議會拉白布條抗議
花蓮縣政府核准民間業者在吉安鄉新建兩座廢棄物貯存轉運站，引發附近居民不滿，今天到縣議會陳情抗議要求撤照。縣府回應為密閉廠房，業者未來還必須申請清除許可證變更，希望屆時能與居民取得共識。
「拒絕轉運反對囤積、我愛光華反對汙染」，兩處轉運站分別位於光華、干城村，抗議居民拉起白布條，反對新建廢棄物轉運站，縣府代理祕書長饒忠出面接過陳情書。
抗議民眾不滿指出，光華已經有一座垃圾場嫌惡設施，惡臭問題10幾年來都無解，竟然還要再蓋廢棄物轉運站；也有居民質疑，台泥水泥窯明年就可以啟用代燒垃圾，為何還需要再蓋垃圾場？
場內也有縣議員黃馨聲援，就新建轉運站一事質詢環保局。黃馨表示，垃圾場屬於鄰避設施，縣府核照過程應該更謹慎。雖然公部門有權核定，但周邊居民無法承受，是否在發照前先在地方開說明會、公聽會，不要讓業者要蓋了，又遭民眾抗議。
環保局副局長饒慶龍說，因為事業廢棄物無法送入台泥、宜蘭利澤焚化爐焚燒，業者才申請轉運站，暫時貯存置放事業廢棄物，再分批送往處理機構或掩埋場。
他表示，兩新建場都屬於密閉場房，建造面積300坪，依法規未達環評認定標準，不需辦理說明會或公聽會，縣府相關單位依權責會審，今年3月核發建照。環保局也在4月下旬召開地方座談會，並要求業者5、6日分別在光華與干城辦理地方說明會，業者未來還需要變更清除許可證，到時也希望業者與居民取得共識。
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